Десантники Министерства обороны Узбекистана выполнили прыжки с парашютом на Туябугузском водохранилище («Ташкентском море»), сообщили «Газете.uz» в Минобороны.

Военнослужащие прежде прошли несколько недель тренировок на базе Центра десантной подготовки Ташкентского военного округа.

Прыжки выполнялись из вертолета МИ-8 в высоты 400 м. После «приземления» в воду десантники освободились от парашютов и проплыли до берега 200−300 м.

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