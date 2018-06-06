Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8−10 июня посетит Китай, где примет участие в 18-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, лидеры стран ШОС, которые впервые соберутся при полноправном участии Индии и Пакистана, обсудят перспективные направления совершенствования деятельности организации, вопросы региональной безопасности, расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации транспортно-коммуникационного взаимодействия и другие аспекты многосторонней кооперации.

По итогам заседания планируется принять Циндаоскую декларацию, подписать Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019−2021 годы, План действий на 2018−2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Совместное обращение к молодежи и другие документы.

Будет принято решение о государстве, председательствующем в ШОС в 2018—2019 годах, а также утверждены на последующие три года кандидатуры на посты генерального секретаря и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В рамках участия в саммите Шавкат Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч и переговоров.