Хоким Сергелийского района Ташкента Нозим Хусанов на встрече с журналистами в среду сообщил о трех вариантах решения проблемы Сергелийской ярмарки.

В феврале было принято решение хокимията города о сносе ярмарки, вызвавшее недовольство местных жителей. Жителям и предпринимателям было предложено использовать другой рынок, который для них неудобен.

По словам хокима, решение о сносе ярмарки обосновывалось «значительными нарушениями требований санитарной, социальной и пожарной безопасности».

«Ярмарка образовалась хаотичным образом в течение 40 лет. Это был просто овощной рынок, постепенно он разрастался, и на сегодняшний день объект уже не отвечает санитарным, пожарным нормам. Не дай бог случится пожар… Поэтому было решено снести ее», — сказал он.

Кроме того, часть ярмарки находится на «красной линии», поскольку планируется расширение улицы Янги Сергели, отметил Нозим Хусанов.

«Здесь еще есть и социальный фактор — на территории ярмарки была не очень хорошая статистика» по уголовным правонарушениям", — сказал глава районной администрации.

По его словам, всем 103 предпринимателям, владеющим имуществом на территории ярмарки общей площадью 12 тысяч кв. м, было предложено выделить равнозначные земельные участки в других местах района.

На недавней встрече с жителями и предпринимателям хоким предложил разные варианты решения проблемы, чтобы прийти к консенсусу. Первый — строительство жилого дома на участке 900 соток, из которых 35 соток — это площадь самого дома, остальная часть — территория для благоустройства с детскими и спортивными площадками. Часть жителей с таким предложением несогласна, сказал хоким.

Второй вариант предложили сами предприниматели — строительство новой ярмарки. Однако новый объект даже по минимальным расчетам окажется дорогим для представителей малого бизнеса.

«Чтобы построить здание с полезной площадью 12 тысяч кв. м, нужно 18 тысяч кв. м площади — для включения пожарной лестницы, эскалаторов. Также должна быть соответствующая стоянка открытого типа, поскольку многоуровневая — лишние расходы. Это был самый экономичный вариант», — отметил он.

Нозим Хусанов сообщил, что 46 из 103 предпринимателей уже подали заявления о согласии на получение другого земельного участка в качестве компенсации в густонаселенных районах.

Третий выход, сообщил хоким, — это парковая зона. «При этом пенсионеры просили оставить там маленькие павильоны для продажи овощей, фруктов, лепешек на 30 мест. Я согласился», — сказал он.

Предприниматели и жители должны встретиться с хокимом на следующей неделе, чтобы сообщить о своем решении.