Хоким Сергелийского района Ташкента Нозим Хусанов на встрече с журналистами в среду сообщил о трех вариантах решения проблемы Сергелийской ярмарки.
В феврале было принято решение хокимията города о сносе ярмарки, вызвавшее недовольство местных жителей. Жителям и предпринимателям было предложено использовать другой рынок, который для них неудобен.
По словам хокима, решение о сносе ярмарки обосновывалось «значительными нарушениями требований санитарной, социальной и пожарной безопасности».
«Ярмарка образовалась хаотичным образом в течение 40 лет. Это был просто овощной рынок, постепенно он разрастался, и на сегодняшний день объект уже не отвечает санитарным, пожарным нормам. Не дай бог случится пожар… Поэтому было решено снести ее», — сказал он.
Кроме того, часть ярмарки находится на «красной линии», поскольку планируется расширение улицы Янги Сергели, отметил Нозим Хусанов.
«Здесь еще есть и социальный фактор — на территории ярмарки была не очень хорошая статистика» по уголовным правонарушениям", — сказал глава районной администрации.
По его словам, всем 103 предпринимателям, владеющим имуществом на территории ярмарки общей площадью 12 тысяч кв. м, было предложено выделить равнозначные земельные участки в других местах района.
На недавней встрече с жителями и предпринимателям хоким предложил разные варианты решения проблемы, чтобы прийти к консенсусу. Первый — строительство жилого дома на участке 900 соток, из которых 35 соток — это площадь самого дома, остальная часть — территория для благоустройства с детскими и спортивными площадками. Часть жителей с таким предложением несогласна, сказал хоким.
Второй вариант предложили сами предприниматели — строительство новой ярмарки. Однако новый объект даже по минимальным расчетам окажется дорогим для представителей малого бизнеса.
«Чтобы построить здание с полезной площадью 12 тысяч кв. м, нужно 18 тысяч кв. м площади — для включения пожарной лестницы, эскалаторов. Также должна быть соответствующая стоянка открытого типа, поскольку многоуровневая — лишние расходы. Это был самый экономичный вариант», — отметил он.
Нозим Хусанов сообщил, что 46 из 103 предпринимателей уже подали заявления о согласии на получение другого земельного участка в качестве компенсации в густонаселенных районах.
Третий выход, сообщил хоким, — это парковая зона. «При этом пенсионеры просили оставить там маленькие павильоны для продажи овощей, фруктов, лепешек на 30 мест. Я согласился», — сказал он.
Предприниматели и жители должны встретиться с хокимом на следующей неделе, чтобы сообщить о своем решении.
Sanjar Rajabov
Приятно что хоким выходит и объясняет людям позицию государства.
Такие встречи с журналистами нужно сделать регулярными. Кстати, в Сергели был хоким Фуркат Максудходжаев, он тоже регулярно давал интервью и прояснял позицию Правительства.
Эти традиции надо продолжать.
Андрей М07
Хочется чтобы хокимы и руководители на местах доводили до людей все политику президента и правительства. Тогда и люди потянутся!
Виктор Неизвесный
В чем проблема выделить территорию на массиве Спутник? Тем более что жителей обещали переселить! Рядом будет метро и место в шаговой доступности, отличное место для рынка! Дайте землю предпринимателя, они сами построят рынок, если будет гарантия что торговые площади будут принадлежать им на сколько нибудь длительный срок! Будет государственно-частное партнерство и все хорошо!
Muslim Ma'sud
Кто знает почему так медленно строят мост над железнодорожным переездом?
Fedor Sharapov
Машинный базар сносить не выгодно? Ярмарку сносить выгодно? Где логика?
Алексей Валатовский
Скорее всего из за махали которая находится После переезда, её ведь расселить должны полностью
Оксана Клименко
Дом там не нужен однозначно. Там место только для базара. Странная логика. Дом построить — это не дорого, а многоэтажный торговый павильон — дорого. Базар нужно восстановить, причем за деньги тех, кто финансировал его снос. При этом на первом этапе можно не строить павильоны. Достаточно поставить хотя бы легкие металлические лотки. Такие как ставили в 80-х годах, когда Ярмарка была введена в эксплуатацию. А потом можно и многоэтажный торговый павильон возвести на месте, где планировалось дом построить. Но вообще-то очень странно где там можно было дом приляпать, когда под ярмаркой куча коммуникаций проходит. И даже прилавки на этих коммуникациях нельзя было строить.