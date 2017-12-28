После выхода видеорепортажа «Газеты.uz» о сносе Сергелийской ярмарки в Ташкенте в редакцию обратились читатели, проживающие рядом с ликвидируемым рынком и пытающиеся самостоятельно выяснить причину сноса рынка. Одна из читательниц поделилась ответом хокимията Сергелийского района на обращение в Виртуальную приемную Президента с просьбой вернуть ярмарку.

Хокимият сообщает, что рабочая группа в составе районной администрации и специалистов «соответствующих организаций» выявила на ярмарке «значительные нарушения требований пожарной безопасности, обеспечения гражданской защиты при чрезвычайных ситуациях, а также нарушения градостроительных норм и правил, предъявляемых к объектам торговли».

Среди нарушений:

Расстояние между входом на рынок и остановкой общественного транспорта «не соответствует нормам», создает неудобства при входе и выходе населения, не позволяет осуществить эвакуацию при возникновении чрезвычайных ситуаций и при пожаре.

Торговые ряды на территории рынка построены в нарушение градостроительных норм и правил, без соблюдения дистанций между рядами и торговыми точками, кровля над рядами построена без соответствующего проекта из подручных средств и материалов.

При строительстве потолков торговых павильонов использованы огнеопасные и легко воспламеняемые материалы, что может привести к быстрому распространению огня в случае возникновения пожара.

Торговые ряды построены поверх колодцев и пожарных гидрантов, в результате чего нет возможности применять их для тушения пожаров.

Ярмарка расположена на центральной улице района Янги Сергели, но при этом автостоянка рынка занимает площадь в 195 кв. м и может обеспечить временную стоянку не более 30 легковых автомобилей. «В результате большого притока покупателей большая часть личных автотранспортных средств покупателей паркуется прямо на проезжей части улицы Янги Сергели и прилегающей улице, а также во дворах ближайших домов, что приводит к обоснованным жалобам жителей», — отмечает хокимият.

Рынок имеет пять входов-выходов, но при этом вход с улицы Янги Сергели и улицы Обихаёт постоянно заблокированы. «Это препятствует своевременному подъезду спецтехники пожарной безопасности и Управления по чрезвычайным ситуациям, а также аварийных бригад в случае возникновения аварийных ситуаций и ЧС», — говорится в ответе районной администрации.

Внутренние ирригационные сети рынка не отвечают требованиям, и в результате осадков на значительной территории рынка образуются лужи.

Территория, прилегающая к трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроэнергией рынок и близлежащих потребителей, занята торговыми рядами, «что не позволяет своевременно проводить ремонт и профилактику подстанции, а также не позволяет подъехать к зданию спецтехнике».

Продавцы и владельцы торговых павильонов в осенне-зимний период применяют обогревательные приборы, «не отвечающие требованиям». Массовое использование таких приборов регулярно приводит к перегрузке линий электроснабжения и повреждению кабелей, результатом чего являются частые отключения близлежащих потребителей от электроснабжения из-за аварий на линии.

В ответе на заявление жительницы также говорится, что согласно пункту 105 «Руководства по проектированию рынков-2008» для беспрепятственной работы спецтехники пожарной безопасности и УЧС расстояние между торговыми рядами должна составлять не менее 6 м, в то время как на территории ярмарки это расстояние не превышает 4 м, а в некоторых местах уменьшается до 2 м.

Хокимият также сообщил, что в задней части рынка заграждается проход автомобилей к многоэтажным домам, «что приводит к возмущению населения из-за того, что пожарные машины и машины неотложной медицинской помощи не могут вовремя проехать к месту требования».

В своем ответе районная администрация констатировала, что «удовлетворить заявление не имеется возможности».

Читательница в разговоре с редакцией подчеркнула, что, как и многие сергелийцы, считает, что «перечисленные в ответе проблемы можно решить без переноса базара». Она также задалась вопросом, почему о нарушениях заговорили лишь спустя 40 лет работы ярмарки, и кто ответственен за многочисленные выявленные нарушения.