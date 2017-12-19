Представляем новый проект «Газета.Видео»: актуальные видеорепортажи о городских проблемах с Никитой Макаренко.

Первый выпуск посвящен сносу одного из крупнейших рынков — Сергелийской ярмарки, вызвавшему недовольство местных жителей. Что будет построено на месте торговых рядов, неизвестно — официальной информации нет.

Жителям и предпринимателям предложили использовать другой базар, который для них неудобен. Решение уже привело к транспортному коллапсу — попасть в центр Сергелей можно только миновав пробку.

Проблемы сергелийцев будут интересны и остальным ташкентцам, привыкшим к внезапным и не объясняемым властями решениям в городском планировании.

Почему так случилось, к чему привел снос ярмарки и что будет дальше — за семь минут в сюжете «Базару Нет».

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