Представляем новый проект «Газета.Видео»: актуальные видеорепортажи о городских проблемах с Никитой Макаренко.
Первый выпуск посвящен сносу одного из крупнейших рынков — Сергелийской ярмарки, вызвавшему недовольство местных жителей. Что будет построено на месте торговых рядов, неизвестно — официальной информации нет.
Жителям и предпринимателям предложили использовать другой базар, который для них неудобен. Решение уже привело к транспортному коллапсу — попасть в центр Сергелей можно только миновав пробку.
Проблемы сергелийцев будут интересны и остальным ташкентцам, привыкшим к внезапным и не объясняемым властями решениям в городском планировании.
Почему так случилось, к чему привел снос ярмарки и что будет дальше — за семь минут в сюжете «Базару Нет».
Комментарии
Хороший обзор, спасибо. Но только еще один моемнт интересен — массив спутник. Его уже давно собираются сносить и около года назад уже начали ломать, да только несколько домов. На картах гугла это вообще зеленая зона. Что же с ним все таки будет?
Хороший проект. Будем с удовольствием смотреть каждый выпуск.
Берите пример у Китайцев. Там по 60-70 лет базарам и сегодня работают. Вот именно с этих базаров почти весь Мир везет товар. Есть и многоэтажные современные рынки. И там тоже свои клиенты есть.
Не плохой старт в журналистике
Карамель Иванко, территория Узбекистана (и еще многих стран) на картах Google закрыта для редактирования уже больше 6 лет. Так решили руководители сервиса Google Maps. Там накопилось столько несоответствий что пользоваться ей крайне сложно. Самые актуальные карты Узбекистана смотрите на http://www.openstreetmap.org
Нужно дать зелёную дорогу автору и ведущему Никите Макаренко! Он очень понятно, доступно и объективно освещает репортажи по наболевшим вопросам происходящими проблем в городе Ташкенте! Нужно его поддержать и приветствовать, т.к. таких журналистов очень мало!
Достойный репортаж. Надеюсь и в дальнейшем г-н Макаренко будет выставлять на всеобщее обозрение вопросы, которые остальные не решаются или боятся поднимать. Успехов ему на этом нелёгком поприще!