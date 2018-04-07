Государственная пограничная служба Кыргызстана 7 апреля сообщила об инциденте на узбекско-кыргызской границе, в котором был ранен и впоследствии скончался гражданин Кыргызстана.

По версии кыргызской стороны, житель села Курулуш Аксыйского района Джалал-Абадской области Ф. М. (1984 г. р.) находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону н. п. Мамай, когда пограничники Узбекистана применили в его отношении оружие. От полученного ранения мужчина скончался в больнице Кербена.

В пресс-службе пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что инцидент произошел примерно в 7:30 на территории приграничного села Мамай Янгикурганского района Наманганской области.

Военнослужащие пограничных войск Узбекистана были вынуждены принять меры по задержанию нарушителя границы из Кыргызстана, который не подчинился требованиям остановиться и проигнорировал предупредительные выстрелы в воздух, после чего скрылся на территории соседней страны.

Источник в правительстве Узбекистана сообщил «Газете.uz», что мужчину, незаконно пересекшего границу, на территории Кыргызстана ждала машина. Там раненого подхватили и отвезли в больницу, отметил собеседник.

На месте происшествия совместно с пограничными представителями Кыргызстана с привлечением сотрудников органов прокуратуры двух стран ведется расследование.