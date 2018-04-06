Филиал Университета Седжон (Южная Корея) откроется в Ташкенте с нового учебного года. Планируется, что в вузе будут действовать факультеты раннего детского развития, рекламы и связи с общественностью и туризма.

В четверг министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и ректор Университета Седжон Хонг Ёнг Ким подписали протокол о намерениях по открытию филиала вуза в Ташкенте.

Как сообщили «Газете.uz» в информационной службе Министерства дошкольного образования, сейчас определяется место размещения филиала.

Напомним, в сентябре в столице также должен начать работу филиал Пучонского университета Южной Кореи, который будет обучать специалистов в сфере дошкольной педагогики и психологии. Протокол о намерениях по открытию филиала был подписан в феврале.