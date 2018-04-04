«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились на полках столичных магазинов в последнее время.

Шоколадная паста Chocotella Dark





Производитель Chococream представил новинку — шоколадную пасту Chocotella Dark. В ее составе сахар, натуральный какао-порошок, сухое молоко, растительные жиры, соевый лецитин и ванилин.

Паста не слишком сладкая, она подойдет для завтраков и приготовления десертов. Ее насыщенный шоколадный вкус понравится любителям горького шоколада.

Мороженое «Коровка из Кореновки»





Бренд «Коровка из Кореновки» известен потребителям по сгущенке. Новый продукт — мороженое появился в Ташкенте в широком ассортименте. Пломбир, эскимо и рожки с различными наполнителями — с шоколадом, джемом и вареной сгущенкой представлены в сети супермаркетов Korzinka.uz. Начинка заполняет весь рожок, а его уголок залит шоколадной глазурью. Мороженое имеет в составе: сливки, молоко сгущенное с сахаром. Начинки для отдельных видов мороженого изготовлены из натуральных ингредиентов.

Соки ТМ «Сочная Долина-MINIONS»





Новинка от производителя соков «Сочная Долина» привлекает внимание яркой упаковкой с изображениями героев мультфильма «Гадкий Я». Напитки представлены в ассортименте из пяти вкусов: персик, абрикос, яблоко, вишня и мультифрукт.

Фисташковый чизкейк и Морковный десерт от Pie Republic





Заведение Pie Republic порадовало поклонников десертов двумя новинками: фисташковым чизкейком и морковным десертом, которые подаются в порционных баночках.

В составе фисташкового чизкейка фисташково-миндальный бисквит, фисташковый чизкейк, сырно-фисташковый мусс и вишневое конфи.

Морковный десерт состоит из морковно-орехового бисквита, мусса крем-чиз, ганаша из белого шоколада, морковного фреша и морковных пластинок сверху.

Шоколадная паста с орехами и сухофруктами VitaBoom





Отечественный производитель VitaBoom представил новинку: шоколадную пасту с орехами и сухофруктами. В ее состав входят черный и белый изюм, а также 4 вида орехов: грецкие орехи, миндаль, кешью и фундук. У пасты приятный вкус молочного шоколада, много орехов и изюма.

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