Что изменить при обучении студентов, чтобы их знания соответствовали требованиям рынка? Какие качества и навыки соискателей ценят работодатели? Легко ли найти работу выпускнику вуза? Есть ли гендерное неравенство при поступлении в вузы?

Проект «Лаборатория бизнеса» организовал дискуссию между представителями государственных вузов и работодателями, чтобы обсудить соответствие выпускников запросам рынка. Обсуждение затронуло темы уровня абитуриентов, гендерные вопросы в образовании и воспитание детей в семье.

Участники беседы:

Мансур Камалов — проректор Ташкентского государственного юридического университета;

Наргиса Баймирзаева — HR-директор компании «Anglesey Food» (торговая сеть Korzinka.uz);

Ботир Усманов — проректор по научной работе Ташкентского университета информационных технологий;

Шодиябегим Бахтиерзода — специалист клиентского сервиса «Люфтганза Текник», лектор Международного Вестминстерского университета в Ташкенте, сооснователь волонтерского проекта doITwomen.

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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