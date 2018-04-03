2 апреля возобновилась подача электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан, сообщило НИАТ «Ховар». Линия электропередачи с подстанции Регар (Таджикистан) к подстанции Гулча (Узбекистан) была поставлена под напряжение.

Узбекистан в 2009 году вышел из единой энергосистемы Центральной Азии, что привело, в частности, к нарушению системы обмена электроэнергией в приграничных территориях соседних стран.

В ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан 9−10 марта было подписано соглашение о взаимопоставках электроэнергии.

Ранее компания «Узбекэнерго» сообщала о достижении соглашения с Министерством энергетики и водного хозяйства Таджикистана о поставке электрической энергии в объеме до 1,5 миллиарда кВт.ч в период вегетации 2018 года.

Поставка электрической энергии из Таджикистана в Узбекистан на зимний период 2018/2019 годов будет рассматриваться дополнительно, отмечала компания.