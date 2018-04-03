Первый иностранный сотрудник принят на работу в хокимият Ташкента. Специалист из Южной Кореи Ким Ю Шик, представитель департамента мэрии Сеула, стал советником хокима, ответственным за внедрение в систему работы столичной администрации информационно-коммуникационных технологий. Об этом «Газете.uz» сообщил заместитель хокима по вопросам инвестиций, инноваций и развития туризма Алишер Тиляев.





Ким Ю Шик, занимающийся развитием IT в столице Южной Кореи, имеет 20-летний опыт работы в этой сфере и участвовал в проекте по оборудованию всех общественных мест в Сеуле бесплатными точками Wi-Fi.

Договоренность о выделении эксперта для хокима Ташкента была достигнута в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея в ноябре.

Со специалистом из Южной Кореи заключен контракт сроком на один год. Зарплату советнику хокима будет платить мэрия Сеула, администрация Ташкента обеспечит его проживание и поездки.

«Основные задачи советника — создание в Ташкенте ситуационного центра по управлению городом по аналогии с Сеулом. Через один центр можно будет наблюдать в онлайн-режиме за всеми происходящими в городе ситуациями в коммунальной сфере, градостроении, пожарной безопасности, системой быстрого реагирования. К ней также будут подключены все уличные камеры видеонаблюдения. Это можно считать элементом smart city („умный город“ — ред.), но это отдельный проект», — подчеркнул Алишер Тиляев.

Ким Ю Шик также поможет хокимияту внедрить веб-ориентированную систему кадастровой службы города. Эта договоренность была достигнута с южнокорейской компанией GEO2. К настоящему времени создано трехстороннее СП с участием хокимията, GEO2 и Центра Unicon.uz при Мининфокоме. Предприятие уже начало работать над концепцией системы.





Новая система позволит исключить бумажную волокиту в работе нотариальных служб. «Суть системы в том, что гражданин из своего дома сможет через мобильный телефон или компьютер будет иметь доступ ко всем кадастровым документам и возможность оплачивать налоги. Нотариальные службы также смогут воспользоваться данными электронной базы при предоставлении услуг», — рассказал замхокима.

Алишер Тиляев отметил, что это коммерческий проект. Его стоимость составляет около 3 млн долларов. Помимо государственной пошлины, будет определен комиссионный сбор за услуги.