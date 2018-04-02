Цены на основные виды потребительских товаров в Узбекистане в первом квартале 2018 года увеличились в среднем на 1%, сообщил Центральный банк. Наблюдения за динамикой цен в регионах республики свидетельствуют в целом о стабилизации цен, говорится в сообщении.

В марте зафиксировано снижение среднего уровня цен по наблюдаемым товарам на 0,4%, тогда как в январе и феврале наблюдался рост на 0,6% и 0,7% соответственно.

В январе-марте репчатый лук подешевел на 46,4%, яйца — на 23,3%, сахар — на 10%, картофель — на 6,2%, рис — на 4,2%, растительное масло — на 3,2%, мука пшеничная — на 2,2%, морковь — на 1,8%. При этом рост цен на мясо составил 1,1%.

Среди непродовольственных потребительских товаров наблюдалось снижение цен на одежду — на 4,9%, обувь — на 3,8%, телевизоры — на 7,8%, пылесосы — на 4,4% и холодильники — на 3,5%.

Для сравнения, в первом квартале 2017 года по данным Государственного комитета по статистике, цены на многие указанные виды товаров демонстрировали рост. Репчатый лук подорожал на 47,2%, картофель — на 27,2%, яйца — на 3,1%, морковь — на 1,9%, растительное масло — на 1,5%, сахар — на 1,4%, мука пшеничная — на 0,6%, мясо и птица — на 0,5%, одежда — на 2,9%, обувь — на 2,1%, холодильники — на 4,8%, телевизоры — на 3,3%, пылесосы — на 2,4%.

Обузданию инфляционных процессов и стабилизации уровня цен в потребительском секторе экономике способствовали такие факторы, как сохранение стабильности обменного курса в первом квартале и низкие темпы роста денежной массы, отмечает ЦБ.

Обменный курс за январь-март укрепился на 0,5%, тогда как в сопоставимом периоде прошлого года он обесценился на 10%. Денежная масса увеличилась в целом на 1% (в аналогичном периоде 2017 года — на 7,6%). Объем наличных денег в обращении сократился более чем на 6% против увеличения на 21% в соответствующем периоде прошлого года.

Наряду с этим, постепенное улучшение конкурентной среды, особенно на рынке сбыта импортных товаров, позволило сгладить сезонные колебания цен на отдельные виды социально значимых потребительских товаров, которые имели место в первом квартале 2017 года.

Согласно опросам населения и субъектов предпринимательства, проводимым Центральным банком, с начала года уровень ощущаемой и ожидаемой инфляции последовательно снижается. Учитывая стабильное предложение товаров первой необходимости на внутреннем рынке и отсутствие других фундаментальных факторов для роста цен, ЦБ не видит объективных причин для всплеска цен.