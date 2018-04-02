«Газета.uz» сообщала, что бывший премьер-министр и министр финансов Грузии Ника Гилаури участвует в разработке проекта Концепции реформирования налоговой системы Узбекистана. В своем выступлении перед представителями частного сектора в Ташкенте 29 марта он заявил, что обсуждаемый документ «абсолютно отвечает всем международным стандартам» и является «одним из самых передовых» в мире.

В кратком интервью нашему изданию Ника Гилаури, возглавлявший правительство Грузии в 2009—2012 годах, а ныне руководящий консалтинговой компанием Reformatics, рассказал, какие изменения должна принести бизнесу налоговая реформа и какие слагаемые могут обеспечить ее успех.

— Каким образом предлагаемая реформа будет способствовать устранению теневого оборота в частном секторе?

— Очень важно, чтобы представители бизнеса поняли суть изменений. Это нелегко, поскольку ко всему новому нужно привыкнуть, понять его. Но это реально очень большие позитивные изменения в экономике Узбекистана. Поэтому сейчас идет процесс обучения, освоения того, к чему придет малый бизнес.

Думаю, что представители как малого, так и среднего и крупного бизнеса хотят платить налоги. Если они ничего не будут бояться, если ввести налоговый кодекс, который позволяет безо всяких сложных формул платить налоги и при этом развиваться, проблем не будет.

Что касается ухода «в тень», здесь важно, чтобы налоговый кодекс в итоге был максимально упрощен, чтобы в нем не было «черных дыр», которыми можно воспользоваться.

Проект концепции подразумевает, что не должно быть много льгот, должна быть предсказуемость, равенство условий для представителей одной отрасли. Предлагается установить порог выручки в 1 млрд сумов — все, кто не достигают этого порога, будут платить 5% от выручки и ничего больше.

В Грузии у тех, кто не зарегистрировался как предприниматель, не было возможности брать банковские кредиты. Люди увидели возможность расширить свой бизнес за счет банковского кредита и прошли регистрацию.

Для тех, чья выручка выше установленного порога, будет действовать НДС в 12% вместо 20%. Он выводит почти всю экономику из «тени».

— Как реформа может укрепить ориентацию среднего бизнеса на экспорт?

— Налог на добавленную стоимость здесь самый хороший вариант. НДС, который будет возвращаться обратно к экспортеру, — это самый лучший стимул для него. Но только налоговая политика не может определить экспорт. Здесь затронуто много сфер, которые должны быть реформированы вместе с налоговой. Сложный Таможенный кодекс, действует очень много различных тарифов. Это все тоже можно упростить. Мы работаем также и над Таможенным кодексом, но раскрыть подробности я пока не могу.

По индикаторам, используемым в докладе Всемирного банка Doing Business, тоже можно поработать. У Узбекистана уже есть успехи, в этом рейтинге он поднялся на 74-е место (на 13 позиций за прошедший год — ред.), но не нужно останавливаться. Последующие реформы должны создать еще более благоприятные условия для частного сектора, чтобы развиваться, экспортировать и привлекать инвесторов.

— Нужна ли поддержка работников, получающих сравнительно низкие зарплаты, в период реформирования и в последующее время?

— Экономика должна расти благодаря реформе, и нужно поднимать зарплаты. Например, в Грузии в аналогичный период зарплаты в госсекторе выросли довольно-таки значительно.

— Нужны ли гарантии непреследования за налоговые правонарушения в прошлом?

— Решать правительству. У нас в свое время были предоставлены такие гарантии. Сказать, что это полностью сработало, нельзя, но это дало комфорт предпринимателям.

— Сопоставима ли экономическая ситуация в Узбекистане с ситуацией в Грузии начала 2000-х — до начала реформ?

— В Узбекистане состояние экономики намного лучше, чем в Грузии тех лет. Кроме того, в то время большая часть экономики Грузии — 65% или 69%, по данным Всемирного банка, — была «в тени». После реформы очень многие легализовались.

Нам близки экономические реалии Узбекистана, в Грузии мы прожили все это. До налоговой реформы ВВП на душу населения у нас составлял около 1000 долларов. После реформы было где-то 4000 долларов — рост в четыре раза за девять лет. В рейтинге Doing Business мы поднялись со 112-го места на 8-е. Грузия — это единственная развивающаяся страна в мире, которая за всю историю этого доклада с 2003 года оказалась в первой десятке.

В тот период пришло много иностранных инвестиций: объем инвестиций в ВВП составлял 10%. Были созданы рабочие места. Активно шел трансфер ноу-хау. Например, до реформ грузинская текстильная индустрия была слабо развита, сейчас же эта отрасль развита достаточно хорошо.

— С какими еще реформами были увязаны налоговые изменения в Грузии?

— Мы открыли экономику, убрали коррупцию, реформировали все государственные сервисы, административные органы, а также провели таможенную реформу. Это был целый комплекс взаимосвязанных изменений, частный сектор получил громадный стимул.

Невозможно копировать реформы, потому что везде есть своя социально-экономическая, политическая ситуация, история. Нужно изучить, что сделано успешно, какая форма сработала успешно, и подумать, как она будет работать в Узбекистане.

— Должна ли быть отражена приоритизация промышленных отраслей в налоговом законодательстве?

— В Грузии этого не было. Возможно, в Узбекистане это стоило бы сделать. Сейчас ведется над этим работа.

— В какие сроки должна пройти налоговая реформа?

— Она должна пройти быстро. Все затянувшиеся реформы теряют свой смысл, эффект от них во много раз меньше.

— Как скоро должен вступить в силу обновленный кодекс?

— Это будет зависеть от того, насколько активно и широко правительство проведет работу с населением. Обсуждение проекта реформы 29 марта с участием частного сектора было очень полезно. Думаю, нужно еще больше его привлекать к совершенствованию Налогового кодекса. Когда первый обновленный кодекс будет запущен, вряд ли абсолютно все в нем будет хорошо, наверняка, потребуются мелкие поправки.

Проект Концепции реформирования налоговой системы