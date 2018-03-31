Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщила о снижении с 31 марта до конца весны тарифов на рейс из Ташкента в Нью-Йорк и обратно.

Как сообщили «Газете.uz» в компании, самая низкая стоимость билетов экономического класса S на рейс в одну сторону снижена до 288 евро (минус 89 евро), в обе стороны — до 496 евро (минус 125 евро). В более дорогом экономклассе O цена билета снижена до 377 (минус 60 евро), в обе стороны — до 621 евро (минус 100 евро).

С 5 апреля по 25 октября «Узбекистон хаво йуллари» вводит вторую частоту в Нью-Йорк — по четвергам, а с 29 мая по 17 сентября — третью — по вторникам.

Учитывая. что значительную часть пассажиров из Ташкента в Нью-Йорк составляют жители Самарканда и Самаркандской области, НАК на период с 4 апреля по 31 мая открывает рейс «Самарканд-Ташкент» по средам и субботам со специальным тарифом и сквозной регистрацией до Нью-Йорка.

Вылетающие из аэропорта Самарканда пассажиры могут (при наличии мест) зарегистрировать багаж до Нью-Йорка (в количестве двух мест весом по 23 кг, как на трансатлантический рейс) и получить посадочный талон на рейс в Нью-Йорк.

В аэропорту Ташкента транзитные пассажиры будут доставляться из терминала местных рейсов в международный терминал на автобусах-шаттлах.

В авиакомпании отметили, что сейчас прорабатывается вопрос открытия подобных рейсов для удобной стыковки с рейсом в Нью-Йорк из других аэропортов Узбекистана.

Полеты на направлении «Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент» выполняются на самолетах Boeing-787 Dreamliner.