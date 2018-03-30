Президент Шавкат Мирзиёев побеседовал с жителями махалли Заргарлик города Джизака, сообщила пресс-служба главы государства.

«Я часто посещаю регионы потому, чтобы и другие руководители научились быть среди людей, изучали жизнь народа, служили ему, не задирая нос, — сказал президент. — Мы, как это было и в других регионах, приехали в Джизак с большими планами по развитию области, созданию всесторонне удобных условий для людей».

Говорилось о необходимость задействовать неиспользуемые возможности во всех районах, развитии сельского хозяйства, чему будет способствовать строительство водохранилища в Фаришском районе, специализации богарных земель под виноградарство, улучшении жизни сел на основе программы «Благоустроенное село» и расширении использования приусадебных земель.

«Как вы видите, мы преобразовываем многие сферы, принимаем все меры, чтобы людям было легче, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Но и люди должны стараться для себя, эффективно пользоваться создаваемыми государством возможностями».

Шавкат Мирзиёев также посетил отделение внутренних дел №2 города Джизака.





«Органы правопорядка должны гарантировать спокойствие людей и предупреждать преступность. Для этого надо работать среди людей, быть в курсе любого события. Если органы внутренних дел тесно взаимодействуют с махаллей, преступности не будет», — сказал президент.

Глава государства ознакомился с инновационными системами по обеспечению безопасности граждан и работой программы оперативной мобильной связи между сотрудниками.

Даны указания по обеспечению общественной безопасности, упорядочению дорожно-транспортного движения, внедрению в Джизаке опыта столицы. Была отмечена необходимость обучения инспекторов по профилактике информационным технологиям.

Президент побеседовал в отделении с председателем и инспектором по профилактике схода граждан махалли «Заргарлик», поручил установить камеры видеонаблюдения в общественных местах, прежде всего в детских садах и школах