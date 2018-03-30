30 марта в хокимияте Мирзо-Улугбекского района Ташкента прошло второе собрание Общественного совета. Это независимый от государства орган, который будет содействовать решению проблем района и контролировать работу хокимията.

Первое, учредительное собрание совета прошло 9 марта и транслировалось в прямом эфире в Facebook. На нем председателем совета была избрана директор Института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева.

В состав совета вошли 17 человек, среди которых известные общественные деятели, ректоры вузов, журналисты и бизнесмены. Еще 4 человека были избраны из числа подавших заявки жителей района.

Согласно утвержденному положению, совет имеет полномочия участвовать в разработке стратегии развития района, контролировать состояние общественных пространств, проводить экспертизу принимаемых хокимиятом актов и заниматься другими видами общественного контроля. Решения Общественного совета будут носить рекомендательный характер.

В составе совета образованы несколько комиссий, в частности, комиссия по вопросам ЖКХ под руководством администратора Facebook-группы «ТЧСЖ и как с ним жить?» Максима Черникова, а также комиссия по урбанистике под руководством автора «Газеты.uz» Никиты Макаренко.





Члены Общественного совета при хокимияте Мирзо-Улугбекского района. Фото: Дильфуза Куролова.

На собрании хоким Мирзо-Улугбекского района Шерзод Кудбиев рассказал о нескольких проектах, которые будут выполнены в ближайшее время. Он призвал членов совета активно участвовать в их воплощении, контролировать результаты и давать рекомендации.

Шерзод Кудбиев анонсировал выделение 4 млрд сумов на ремонт межквартальных улиц и проездов. По его словам, ни один район еще никогда не выделял такой большой суммы на эту цель. Члены Совета примут участие в определении списка улиц, будет проведен опрос населения.

Кроме того, 4,29 млрд сумов в ближайшее время будет потрачено на капитальный ремонт тротуаров вдоль проспекта Мустакиллик (бывшая Пушкинская улица) от бывшего «Детского мира» до магазина «Светлана». Предполагается благоустроить 30 тысяч кв. м и создать качественную пешеходную инфраструктуру.

Хоким упомянул и о государственном проекте «Обод махалла» («Благоустроенная махалля»), который будет в скором времени выполняться в махаллях «Авайхон», «Ахмада Югнаки», «Буюк Ипак Йули» и «Сайрам». Здесь будет отремонтирован жилой фонд и дороги, созданы детские сады и другая инфраструктура.

На эти цели из государственного бюджета выделяется 40 млрд сумов. Как сказал Шерзод Кудбиев, для проекта были выбраны «самые проблемные» махалли района.

По словам председателя совета Сайёры Ходжаевой, жители района проявляют большой интерес к его работе. Совету выделен кабинет в здании хокимията, и туда уже приходят люди со своими проблемами и жалобами.

Опыт Мирзо-Улугбекского района в будущем может быть масштабирован на всю страну, считает секретарь совета, исполнительный директор компании Smartgov Consulting Азиза Умарова.

«Сейчас готовится нормативно-правовой акт, который заложит основы создания общественных советов. Поэтому очень важно, что мы уже сейчас создаем механизм работы совета, и наши инновационные решения могут найти отражение в итоговом документе», — сказала «Газете.uz» Азиза Умарова.