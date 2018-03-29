Пользователи мессенджера Telegram в Узбекистане и других странах СНГ, а также в Европе и на Ближнем Востоке примерно с 13:00 по ташкентскому времени испытывают проблемы с доступом к программе.

Как сообщил в Twitter основатель Telegram Павел Дуров, сбои в работе мессенджера вызваны перебоями с питанием серверов. Он заверил, что в компании работают над решением проблемы.

Дополнено: Примерно в 16:30 мессенджер возобновил работу.