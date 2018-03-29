Пользователи мессенджера Telegram в Узбекистане и других странах СНГ, а также в Европе и на Ближнем Востоке примерно с 13:00 по ташкентскому времени испытывают проблемы с доступом к программе.
Как сообщил в Twitter основатель Telegram Павел Дуров, сбои в работе мессенджера вызваны перебоями с питанием серверов. Он заверил, что в компании работают над решением проблемы.
Дополнено: Примерно в 16:30 мессенджер возобновил работу.
Ramir Akhmediev
#телеграмживи
Bob Prometheus
И так тяжело с доступом в джойказино, а теперь еще — телеграм) Ну что ж будем подьзоваться смс-ками.
Azamat Davletmuratov
Наконец-то все работают. Работает даже большинство молодежи. Работают, а не сидят в Телеграме. Хотя сам Телеграм мне лично помогает в контакте с партнерами. К сожалению — сегодня не мог с ними поговорить, обменяться мнениями. К счастью — есть СМС и Майл-ру-Агент.
Виктор Неизвесный
Казалось бы мелочь, но люди на пол дня остались без связи/работы/контактов с зарубежными и местными партнёрами. А что будет если хотя бы на сутки отключат электричество или интернет. Люди, вы слишком зависимы от технологий, может пора задуматься?!