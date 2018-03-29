Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распоряжением от 28 марта создал рабочую комиссию по разработке Концепции совершенствования нормотворческой деятельности на долгосрочную перспективу (до 2027 года). Ее возглавил спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов.

Рабочей комиссии поручено провести глубокий критический анализ сформировавшейся в республике системы нормотворческой деятельности по всем видам нормативно-правовых актов и на каждом этапе их проработки — начиная от инициирования предложений, обоснования их необходимости, проведения экспертиз и анализов, вплоть до оценки воздействия актов законодательства после их принятия.

К процессу разработки концепции планируется привлечь ведущих ученых и специалистов-практиков, включая зарубежных, с организацией широкого общественного обсуждения основных идей, целей, сути и значения проекта документа, в том числе путем проведения круглых столов и публикации его в интернете.

Комиссия должна провести всестороннее изучение передового зарубежного опыта, общепризнанных стандартов, рекомендаций и лучших образцов нормотворческой деятельности, внедренных в развитых государствах, позволяющих эффективно проводить социально-экономические. общественно-политические и судебно-правовые реформы. Проект концепции должен быть подготовлен до 1 августа.

Проект концепции должен определить «инновационные механизмы и подходы нормотворческой деятельности в качестве составной части эффективной государственной правовой политики, с полным отказом от старой, бюрократической и не оправдавшей себя системы».

В документе будет предусмотрена выработка новых принципов нормотворческой деятельности. предусматривающих принятие «справедливых, гуманных и практичных актов законодательства, всестороннее обеспечение прав, свобод и интересов граждан».

Должны быть установлены четкие критерии и условия продвижения (лоббирования) и внесения законодательных инициатив, порядка их широкого общественного обсуждения, согласования и принятия, позволяющих обеспечить учет интересов народа и общегосударственной стратегии развития, в соответствии с общепризнанными мировыми стандартами.

В проекте концепции планируется предусмотреть поэтапное снижение регулятивной нагрузки на экономику, прежде всего на частный бизнес, с переходом на альтернативные виды регулирования — общественный контроль, конкуренция, саморегулирование, добровольное декларирование и т. п.

Намечено сокращение подзаконного регулирования общественных отношений путем активной систематизации и кодификации нормативно-правовых актов, а также поэтапного исключения практики принятия ведомственных нормативных актов, с внедрением механизмов принятия законов прямого действия.

Концепция должна способствовать формированию «прогнозируемой, последовательной и стабильной законодательной базы, направленной на создание самых благоприятных условий для ведения бизнеса и укрепление инвестиционного климата в стране».