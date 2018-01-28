Правительство Афганистана объявило воскресенье днем национального траура по жертвам взрыва в дипломатическом квартале Кабула, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

Взрыв заминированного автомобиля скорой помощи прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна.

По последним данным Министерства здравоохранения страны, 95 человек погибли, еще 191 получил ранения. Ответственность за взрыв взяло движение «Талибан», как и за атаку на отель «Интерконтиненталь» неделей ранее, в которой погибли 40 человек.