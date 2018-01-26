В Узбекистане начал работу новый онлайн-магазин Alibazar по реализации качественной и надежной строительной продукции. Инновационный проект запустил Алишер Авазов, основатель компании «Euro-пол», которая вот уже более 12 лет работает в сегменте напольных покрытий в Узбекистане, пройдя производственную практику в США и получив огромный опыт в этой области.





На фото: основатель интернет-магазина Alibazar.uz Алишер Авазов.

Alibazar представляет своим клиентам широкий ассортимент продукции. Теперь не нужно тратить свое время на поиск товара на строительном рынке, рынок придет сам.

Все, что необходимо для строительных и ремонтных работ, можно за несколько кликов найти на сайте Alibazar.uz.

Интересы клиента — главный приоритет

Пользователи будут приятно удивлены, насколько легко и просто можно найти на сайте нужную продукцию, останется лишь поместить ее в корзину для заказа. Заказы также принимаются по телефону или по электронной почте.





Для удобства клиентов интернет-магазин Alibazar работает круглосуточно, поэтому создатели проекта рады обеспечить покупателей всеми необходимыми строительными материалами в любое время суток.

Преимущества работы с Alibazar:

широкий ассортимент качественных товаров отечественных и зарубежных производителей;

своевременное предоставление услуг клиенту;

профессиональная команда консультантов;

и самое главное — доступные цены.

В интернет-магазине Alibazar работают отличные специалисты, благодаря чему можно не только приобрести товар, но и получить консультацию по ремонту и строительству.

Alibazar поможет построить свой дом быстро и качественно.

Телефон для справок: (+99871) 200−33−32

Сайт: alibazar.uz

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