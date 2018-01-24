Государственной программой Узбекистана на 2018 год, утвержденной Президентом Шавкатом Мирзиёевым 22 января, предусмотрено поэтапное внедрение идентификационных карт (ID-карт) в качестве документа, удостоверяющего личность на территории страны.

Кроме того, «в целях создания дополнительных удобств для граждан» запланировано упрощение процедур выезда за границу. Проект нормативно-правового акта, предусматривающего указанные изменения, должен быть разработан до 20 апреля.

Напомним, в проекте Госпрограммы, опубликованном ранее для обсуждения, предлагалось уже с 1 июля признать действующие национальные паспорта в качестве заграничных и начать внедрение ID-карт в качестве замены гражданского паспорта. Утвержденные формулировки отличаются от предложенных.