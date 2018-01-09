Национальный биометрический паспорт гражданина Узбекистана планируется признать заграничным. Это предусмотрено проектом Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», опубликованным для всенародного обсуждения.
Для проживания и передвижения внутри Узбекистана вместо паспорта планируется внедрить удостоверяющие личность идентификационные карты (ID-карты). Проект указа Президента об этом должен быть подготовлен к концу апреля, а внедрить новый порядок намечено уже с 1 июля.
Напомним, Стратегией действий по развитию Узбекистана на 2017−2021 годы, утвержденной главой государства в начале прошлого года, предусмотрено внедрение зарубежных паспортов и отмена процедуры оформления двухгодичного разрешения (стикера) на выезд за границу (Госпрограмма-2018 является вторым этапом реализации стратегии).
В августе, после подготовки межведомственной рабочей группой соответствующих предложений, Президент утвердил ввод с 1 января 2019 года биометрических паспортов для выезда за границу. Планировалось, что действующие паспорта будут использоваться только как национальные.
Учитывая, что нынешние паспорта, ввод которых был начат в 2011 году, фактически являются зарубежными, многие граждане и эксперты высказывались против внедрения второго паспорта и за более прогрессивный вариант — ID-карты.
Yuriy Naumov
Вот это правильно!
Tatyana Shukyurova
Неужели это так и будет!!! Наконец то правильное решение!!! Браво!!!
Timur Ikramov
Молодцы, взвешенное решение.
Дльшд Сдвхбв
Наконец-то власти прислушались к здравому рассудку..
Igor Vikhrov
Супер! Система налажена и пластик с чипом намного дешевле чем паспорт. И он как раз на 10 лет действует и занимает не плозое месте в мире по свободе перемещения.
Леша Ким
Интересно, зачем пограничникам других стран моя прописка, семейное положение или стою ли я на воинском учете?:)
Тогда паспорт нужно изменить и страниц бы добавить. А то на 10 лет путешествий не хватит.
Usmon Sultanov
Национальный паспорт [то есть текущий, который к слову фактически является зарубежным с 2011] признать заграничным? Заграничный паспорт отменяется?