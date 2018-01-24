Молодежная сборная Узбекистана по футболу во вторник вышла в финал чемпионата Азии U-23, одержав победу над командой Южной Кореи со счетом 4:1. Главный тренер «белых волков» Равшан Хайдаров назвал выступление подопечных лучшим на турнире.

«Мои игроки выложились на максимум, это было их лучшее выступление на турнире. Мы были сильными и тактически, и физически и в других отношениях, несмотря на усталость», — сказал 56-летний специалист в интервью сайту Азиатской конфедерации футбола.

«Южная Корея — сильная команда, и я сказал это своим игрокам перед матчем. Мы сыграли два экстра-тайма, и это было очень сложно, но моя команда проявила характер и индивидуальное мастерство», — сказал Равшан Хайдаров.

«Думаю, мы заслужили победу сегодня. Хочу выразить почтение игрокам. Это была очень сложная игра, но с самого начала и до конца мы хорошо контролировали мяч. Мы одержали победу ради наших семей и всех наших болельщиков», — заявил он.





На 74-й минуте южнокорейская команда осталась в меньшинстве после удаления Чжан Юн Хо, но узбекистанские футболисты контролировали игру от начала до конца встречи, подчеркнул Равшан Хайдаров. «Возможно, удаление игрока повлияло на итог встречи, но и до этого момента мы контролировали игру».

Наставник молодежной сборной Южной Кореи Ким Бон-джи, между тем, считает, что удаление игрока стало решающим фактором встречи. «В экстра-таймах мы играли в меньшинстве, нам было сложно, но наши игроки сделали все возможное. Поворотный момент в игре случился во втором тайме, когда был удален игрок. Именно по этой причине наши игроки были так истощены во второй половине встречи и экстра-таймах. В пятницу мы играем в матче за третье место. Все игроки уставшие. Но мы сделаем все возможное», — отметил он.





Полузащитник Азизжон Ганиев, автор второго забитого мяча, рассказал, что посвятил гол брату. «Это был самый прекрасный и важный гол в моей жизни. Я посвящаю его своему старшему брату. Перед игрой он сказал мне, что я должен забить, поэтому я так старался, и благодаря Богу его мечта сбылась», — сказал он.

Финальный матч Узбекистан — Вьетнам состоится 27 января в 13:00 по ташкентскому времени.