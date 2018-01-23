Молодежная сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Южной Кореи и вышла финал чемпионата Азии U-23. Матч в китайском Куньшане завершился со счетом 4:1.
Первыми счет в матче открыли подопечные главного тренера Равшана Хайдарова. На 33-й минуте нападающий Забихулло Уринбаев принял пас от Жавохира Сидикова в штрафной соперника и обыграл вратаря.
Во втором тайме Хван Хен Су сравнял счет, но на 74-й минуте южнокорейская команда осталась в меньшинстве — Чжан Юн Хо получил вторую желтую карточку за грубую игру и покинул поле.
Южнокорейцы смогли выдержать натиск узбекистанцев и перевели игру в экстра-таймы, где «белые волки» отличились еще трижды. Сначала на 110-й минуте Джасур Яхшибаев увеличил преимущество. Затем Азизжон Ганиев красивым ударом из-за пределов штрафной решил вопрос о победителе матча. А на исходе игре Акромжон Комилов сделал счет разгромным.
В финале турнира 27 января в 13:00 по ташкентскому времени Узбекистан сыграет против Вьетнама, одолевшего Катар в серии пенальти 2:2 (3:4).
США S.
Молодцы! Так держать. Буду ждать с нетерпением финал. Надо обязательно выиграть!
Доник Саттаров
Красавцы, но теперь без кубка не возвращайтесь..
Umrbek Rasulev
Молодцы! Так держать!
Рамиль Хакимов
Молодцы!!!
Rustam Normuradov
Хорошо идем. Остался один шаг. Удачи ребята!!
Руслан Садыков
Главное игру ребята показали отличную — а ля Барселона.
Ziyodulla Azimov
Знайте, что Вас поддерживают 32 млн. человек!!!
Курбанали Холматов
Красивые голы забили наши Молодцы!!!
Dilshod Israilov
Это очередное свидетельство истинного потенциала узбекского футбола! Привлеченные в сборную сильнейшие игроки забили японцам и корейцам по 4 гола! Молодцы ребята и тренеры! Браво новое руеоводство Федерации футбола! Желаем победы в финальном матче!
Гапал Эргашев
О, это класс!!! Жаль не олимпиада. Молодцы! Япония 4-0, Юж. Кор. 4-1!!! это просто здорово! Даешь 1994 год! Победа на Азиатских играх!
Тим Абд
главное не расслабляться
Tulaev Gerakl
Офарин табриклайман болла ,олга Узбекистон
Рашид Бекбаулиев
Ko'z tegmasin)
Таттибой Колдашев
Молодцы. Самое главное есть сыгранность в команде. Но физика хромает. Мы помним как 24 года назад выиграв Южную Корею в полуфинале азиатских играх, в финале выиграв Китай стали чемпионами. Желаем удачи в финале как в 1994 году, и это стало что бы точка отсчёта в истории нашего отечественного футбола.
Гапал Эргашев
Вьетнам не Иран, не Япония, не Южная Корея, не Катар, не Омман, не ОАЭ, не Саудовская Аравия, не Ирак, не Сирия, не Китай, не Австралия!!! Надо победить!!! Любой ценой!
Тулкун Умаров
Отквитались! За поражение взрослых футболистов в отборочных. Просто наслаждение было смотреть как возили и забивали корейцам. Её почти целиком надо оставить и тренировать как первую сборную страны. Эта победа уже даёт право на участия в ЧМ-23? Успеха в финале!
Akhmedov Furkat
Молодцы! Был красивый футбол. Фючэ нашего футбола!!!