18 января в 10:30 в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана, на 1068-м км автодороги «Самара-Шымкент» во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки «Икарус». Об этом сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. 52 человека погибли на месте, 5 человек смогли выбраться из автобуса.

ОБНОВЛЕНО: Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана предварительно подтвердило, что среди пассажиров были граждане Узбекистана.