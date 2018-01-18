18 января в 10:30 в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана, на 1068-м км автодороги «Самара-Шымкент» во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки «Икарус». Об этом сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. 52 человека погибли на месте, 5 человек смогли выбраться из автобуса.
ОБНОВЛЕНО: Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана предварительно подтвердило, что среди пассажиров были граждане Узбекистана.
Хайрулла Исмаилов
По моим сведениям, вс они граждане Узбекистана.
Алина Доминова
какой ужас (((соболезную
John Dow
Все погибшие граждане Узбекистана.
Bobur Egamnazarov
Omg. Какая ужасная новость! По фото признаков столкновения или взрыва не видно. Автобус это же не самолет чтоб из него было так сложно выбраться? Он что горел со скоростью спички? Прощу подробностей данного пришествия.
Aziz Khalmuradov
Очень жаль погибших.. Это не первый случай, но в этот раз жертв очень много. Допускаю, что из-за резонанса, соответствующие органы сделают выводы и предпримут меры безопасности. Опять Узбекистан в топе нехороших новостей.. Почему бы гастарбайтерам не давать скидки на авиабилеты и ж/д билеты?
Рамиль Хакимов
Возможно взорвался газовый болон. Очень жаль что часто происходит ужасное с нашими гражданами, почему поездом не поехали?
Фаррух Ибрагимов
Кошмар, соболезнования семьям погибших!
52 человека.. Мне приходилось видеть не только ужасное состояние автобусов, но и то, какими баулами, мешками, коробками и прочим завалены не только проходы, но и межкресельные пространства, места у дверей. Полагаю, этот автобус не был исключением. При таком раскладе, выбраться живым абсолютно нереально. Посмотрим, какие выводы сделает следствие. Но то, что на междугородних рейсах необходимо наводить порядок в РК, говорят все и давно.
geekthor
Скорее всего жертвы скончались сразу на месте из-за угарного газа в закрытом автобусе, а не пожара. И только потом сгорели в автобусе. Поэтому угарный газ опаснее чем сам пожар так как при отравлении газом человек сам себе уже не поможет. Только почему не пытались разбить окна как запасной аварийный выход и пожар произошел не ночью, а в 10:30 как пишут,
Соболезнование и терпения всем близким жертв пожара.
Радмир Хабибулин
To: Фаррух Ибрагимов (18 января 2018, 13:01)
Те, кто успел выбраться -- кроме водителя со сменщиком -- наверно ближе всего к двери сидели. Для остальных проход был слишком забит (кстати, нечем было разбить окно на такой случай?) Что надо “перешерстить“ междугородний пассажирский транспорт после такого случая -- это факт (“Пока гром не грянет..“). И да, соболезную:(
Dina Kitano
Ну что, НАК и Темир йуллари (они же монополисты) задумаются теперь о ценах на билеты для своих же граждан? Если нет то дальше нечего говорить, все сами понимаете.. К чему это приводит.