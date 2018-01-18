Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило, что 55 пассажиров автобуса, сгоревшего в Актюбинской области Казахстана, по предварительным данным, являются гражданами Узбекистана. Еще двое — граждане Казахстана.
В результате возгорания «Икаруса», произошедшего 18 января в 10:30 на 1068-м км автодороги «Самара-Шымкент» в Иргизском районе Актюбинской области, погибли 52 человека, пострадали 5 человек.
МЧС Узбекистана открыло горячую линию: (+99871) 147−10−50 и (+99871) 212−67−00.
Горячая линия Комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана: (+77132) 56−29−62 и (+77132) 56−68−85.
Пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана сообщила, что в Иргизский район для оказания помощи срочно направлены сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане.
Хайрулла Исмаилов
Аллох рахматига олсин. Автобусдан чиқишнинг иложи булмаганми
Aziz Khalmuradov
Откройте счёт помощи семьям погибших. У многих дети. Ради них на зароботки уехали. Какое горе.. Давайте поможем!
Рафкат Шарахматов
Иннаа лиллахи ваиннааа илайхи рожиъун.
Хайрулла Исмаилов
Это уже не в первый раз. Надо что то предпринять. Привести в порядок автобусы, контролировать поток мигрантов и т.д.
Георгий Лютый
davaite kak nibud pomojem
Grace Fox
Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли? Люди, не езжайте на казахстанских автобусах! Уж лучше самолетом или поездом.
demiris kosta
Искренние соболезнования родным и близким. Оллох рахмат килсин
Cipher Sayidhan
Среди выживших трое жителей Южно-Казахстанской области и двое граждан Узбекистана.
Пернебеков Максат, 1985 года рождения, житель ЮКО
Искаков Ахрор, 1988 года рождения, гражданин Узбекистана
Мирзахмедов Исраилджон, 1980 года рождения, гражданин Узбекистана
Кыргызбаев Нуржан, 1968 года рождения, житель ЮКО
Барат Танатаров, 1978 года рождения, житель ЮКО
Muzaffar Rustamov
Жайлари жаннатдан булсин. Худо рахматига олсин.
Azamat Jalilov
Оллох рахматига олсин. Огир мусибат. Оилаларга сабр тилайман.
Ilham Eminov
Бу вокеадан сунг Миллий Хаво Йуллари ва Темир йуллар рахбарлари Россиядан кайтаётган фукароларимиз учун чипталар нархини пасайтиришлари шарт. Автотранспорт билан харакатланиш жуда хавфли бундай узок йулларда албатта.
Slava K
Соболезную семьям погибших!
Давно пора ввести чартерные (дешевые) авиарейсы в РФ. Без питания, без доп. сервиса.
3-4 доп. рейса в день — и никому эти убитые Автобусы не нужны будут!
Дамир Даминов
Искренне соболезную родным и близким, держитесь.
Анна Сабинова
Как так получилось то? Водители выскочили и не открыли двери что ли? Почему водители спаслись, а почти все пассажиры погибли?
Tulaev Gerakl
Это большая трагедия для нашей страны , это не первый случай нужно чтото предпринять, люди всеравно будут ехать иза дешевизны рискуя жизними в старых автобусах
Ольга Пулинец
Слишком дорогие авиа и железнодорожные билеты в Узбекистане, особенно на Российских направлениях, вот и вынуждены люди арендовать такие автобусы. Ужас!!!
Равшан Хамидов
Надо объявить днем траура, это большая трагедия для нашего народа
Alisher Fazilov
Безобразие! Сколько можно, Неужели не сделали выводов из прошлого года, когда тоже в казахском автобусе со столкновением с поездом во Владимирской обл, погибли граждане Узбекистана! Нужно снизить стоимость билетов на поезда
geekthor
В каждом пассажирском автобусе у окон есть несколько молотков чтобы разбить стекло в случае пожара или подобных ситуаций. Если возгарание произошло днем и было все видно, почему просто не выбили окна и не пытались покинуть дымищийся автобус. Два водителя и три пассажира успели покинуть автобус, они пытались спасти людей.? Они могли помочь разбить стекла снаружи посторонним предметом и тем самым помочь вызволиться людям, могли бы спасти если не 50, то хотя бы 10-20 человек. Очень много вопросов к случившемуся и многое странно, господа.
Считаю, что водителлям автобусов и маршруток, перевозящих людей, в обязательном порядке должны хотя бы раз в год проводиться огранами пожарной безпасности курсы по противопожарной безопасности и оказанию экстренной первой помощи так как водители отвечают за безопасность пассажиров в транспортном средстве.
Соболезнование близким.
Grigory Avanesyan
Пока будут окольные пути или дешевые услуги частных извозчиков таких трагедий не избежать. Как правило частные извозчики будут экономить на средствах безопасности, техосмотре, заливать некачественное топливо чтобы оставить приемлемые цены для пассажиров.
Хушбахт Худайкулов
От всей души глубокие соболезнование семьям погибших. По факту чтоб не повторилось подобное и в целях защити граждан необходимо конкретное правительственное решение.