Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило, что 55 пассажиров автобуса, сгоревшего в Актюбинской области Казахстана, по предварительным данным, являются гражданами Узбекистана. Еще двое — граждане Казахстана.

В результате возгорания «Икаруса», произошедшего 18 января в 10:30 на 1068-м км автодороги «Самара-Шымкент» в Иргизском районе Актюбинской области, погибли 52 человека, пострадали 5 человек.

МЧС Узбекистана открыло горячую линию: (+99871) 147−10−50 и (+99871) 212−67−00.

Горячая линия Комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана: (+77132) 56−29−62 и (+77132) 56−68−85.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана сообщила, что в Иргизский район для оказания помощи срочно направлены сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане.