Оперативники Службы национальной безопасности Узбекистана совместно с сотрудниками Военной прокуратуры и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре задержали подозреваемого в вымогательстве денег за помощь в выигрыше тендера на строительство военного полигона. Об этом сообщила газета «Народное слово».

«Директор ООО „Композит арсенал строй“ Уткир Абдунаимов, 1974 года рождения, уроженец города Пскент Ташкентской области, проживающий в Алмалыке, мошенническим путем пытался получить крупную сумму в иностранной валюте у гендиректора одной из частных подрядных организаций», — пишет издание.

Руководитель предприятия требовал 50 тысяч долларов за помощь в выигрыше тендера на строительство войскового полигона в Самаркандской области общей стоимостью 42,5 млрд сумов.

Уткир Абдунаимов был задержан с поличным в Ташкенте при попытке получения аванса в размере 20 тысяч долларов США. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении задержанного по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные мероприятия.

Как пишет газета, в октябре 2016 года Уткир Абдунаимов также обманул одного из родственников генерального директора подрядной организации, который после этого задолжал своим работникам 50 млн сумов за строительство участка трассы в Сырдарьинской области.