Государственный комитет по развитию туризма и Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова договорились наладить работу таксистов у воздушной гавани. Об этом в ходе пресс-конференции 15 января сообщил председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.
По его словам, поступило много жалоб касательно таксистов, скапливающихся возле выхода из аэропорта, многие из них общаются с гостями в грубой манере. «По этому вопросу мы договорились с руководством аэропорта. Скоро будет установлен порядок», — сказал он.
Азиз Абдухакимов также сообщил, что в аэропортах страны до сих пор отсутствовали такие услуги и сервисы, как подключение к интернету, предоставление туристических карт, SIM-карт, информация о турах, планируемых культурных мероприятиях в Узбекистане.
«Уже начата работа по решению этих вопросов. Устанавливаются специальные информационные центры Госкомтуризма в аэропортах. Более того, уже достигнуты договоренности с мобильными операторами и туристическими компаниями по налаживанию отсутствующих сервисов. В скором времени мы организуем услуги по единому стандарту во всех аэропортах страны», — отметил он.
Jamol Jamolov
Правильно сделают
Ziyodulla Azimov
Правильно, давно пора!!
Rinat Batdalov
Без подключения силовых структур не получится. Запустить пару подставных и в результате конфисковать у нескольких злостных бомбил за незаконный извоз транспортное средство- этим на время восстановить порядок возможно и удастся.
Sarvar Khodjaev
Надоели уже. Пройти невозможно. Весь вход загораживают и не пропускают внутрь, помочь близким или родственникам с чемоданами и прочим багажом. Причем сотрудники аэропорта и милиция, как обычно, разрешают пройти и помочь. Верное решение, давно пора привести в порядок наш фасад.
Karimjon Mullaboev
Баракалло Узбектуризм ва Ўзбекистон ҳаво йзллари компаниясига. Агар шу ишларни амалга оширилса ҳақиқатдан ҳам Ўзбекистон ҳақидаги хорижликларнинг фикрлари анча ўзгаради. Айрим муттаҳам таксистларимизнинг шарофатига кўра, ўзбек шаънига анча салбий путур етказаётир.
Эркин Махаматалиев
Очень правильно!!! Также нужно навести порядок на конечных автобусных остановках и остановках маршруток, в первую очередь установить туалеты шведской фирмы именно здесь!!!
Нариман Дусалиев
Давно необходимо было решить эту проблему, потому как данный контингент в корень охамел и это очень мягко сказано. Мало того, что выдергивают из рук чемоданы, так еще и хамят и угрожают. Недавно вообще двое вцепились из за клиента, так сотрудник правоохранительных органов на месте не смог их разнять и чуть сам не словил от одного из них. Поведение таких людей портит всю картину получается еще на первых минутах по прибытию в страну. Стыдно да и только. А про их расценки и желания нагреть гостей столицы на большие деньги, это вообще отдельная история.
Gregory Pyagay
Нужно зафиксировать цены за км пути и поставить официальные такси в очередь.. пусть будет при посадке тариф немного выше чем по городу, но дальше строго по километражу. и допускать к обслуживанию автомобили оснащенные терминалами и кассовыми аппаратами для оплаты. и все! Когда все таксисты поймут что “лохов“ найти не получится — ситуация выровнится сама собой. Ведь не секрет что там торчат только те таксисты которые надеются одурачить иностранца (при виде местных они теряют настроение). Во всех цивилизованных странах все СТРОГО ПО ТАРИФУ, хоть ты и слова незнаешь на местном языке. таксист показывает таксометр и все. А тут турист испытывает ужас от наглости этих “таксистов“..
Rulon Oboev
Просто позорное зрелище у выхода из аэропорта, орут кричат как на базаре Абу Сахий, это ведь лицо нашей страны, о какой культуре можно говорить когда сделав первые 200 шагов по земле Узбекистана и видишь такую картину. Ни в одной стране мире такого нет.. кроме как позором это я назвать не могу. Сделайте уже наконец хоть чтото. Все в курсе все знаю. Но никто ничего не делает!!!
Артем Меликов
Согласен. Таксисты наши это зло. По крайней мере в аэропорту.
Виктор Неизвесный
Может и зал ожидания прилетающих появится? Ато встречающие вынужденны стоять под этим несчастным козырьком и в жару и в дождь и в снег, так же было бы не плохо открыть подъезд к аэропорту для посадки/высадки пассажиров!
Vladimir Vladimir
В домодедове например стоят машины м водителями стоит диспетчер, говоришь маршрут получаешь сумму отдаёшь деньги и поехал — все спокойно и культурно.
Азиз Шарипов
И стоянку до 20 мин. надо сделать бесплатно.
Дмитрий Лукьянов
Rinat Batdalov, много таких товарищей которые считают что такие элементарные проблемы решаются только с привлечением силовых структур. Завязывайте.