Государственный комитет по развитию туризма и Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова договорились наладить работу таксистов у воздушной гавани. Об этом в ходе пресс-конференции 15 января сообщил председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

По его словам, поступило много жалоб касательно таксистов, скапливающихся возле выхода из аэропорта, многие из них общаются с гостями в грубой манере. «По этому вопросу мы договорились с руководством аэропорта. Скоро будет установлен порядок», — сказал он.

Азиз Абдухакимов также сообщил, что в аэропортах страны до сих пор отсутствовали такие услуги и сервисы, как подключение к интернету, предоставление туристических карт, SIM-карт, информация о турах, планируемых культурных мероприятиях в Узбекистане.

«Уже начата работа по решению этих вопросов. Устанавливаются специальные информационные центры Госкомтуризма в аэропортах. Более того, уже достигнуты договоренности с мобильными операторами и туристическими компаниями по налаживанию отсутствующих сервисов. В скором времени мы организуем услуги по единому стандарту во всех аэропортах страны», — отметил он.