Открытие рынка для сторонних авиаперевозчиков без надлежащего анализа может привести к потере национального авиаперевозчика. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявил председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.
В государственной программе 2018 года предусмотрено увеличение числа международных авиарейсов, в том числе создание условий для привлечения зарубежных авиакомпаний.
«Конечно, у „Узбекистон хаво йуллари“ есть беспокойство по этому поводу. Если мы огульно откроем свой авиационный рынок, мы можем потерять национального авиаперевозчика. Такое случилось в Кыргызстане, Армении и ряде других стран. Здесь нельзя подходить однобоко. Мы в Госкомтуризма заинтересованы в том, чтобы в Узбекистан пришло много авиаперевозчиков, чтобы были лоукостеры, но мы можем потерять авиаперевозчика», — считает глава Госкомтуризма.
По его словам, для решения этого вопроса Госкомтуризма было предложено допустить иностранные авиакомпании в регионы страны, где имеются проблемы с пассажиропотоком и туристической отраслью.
«У [Национальной авиакомпании] есть основные аэропорты в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Ургенче. Мы сказали им, чтобы они дали возможность другим авиаперевозчикам летать не на основе паритета в регионы. Например, в Карши, Фергану, Шахрисабз. Карши вообще хотели закрыть, у НАК были планы. Карши с точки зрения авиации и развития туризма — „убитый“ регион, а туда начнут люди летать, экономика поднимется и аэропорт заживет», — выразил уверенность Азиз Абдухакимов.
Глава Госкомтуризма рассказал, что в скором времени планируется запустить авиарейсы в Испанию (уже открылся рейс в Барселону), Украину, Индонезию, а также увеличить количество рейсов в Турцию.
Помимо того, Узбекистан рассматривает упрощение и отмену визовой процедуры для отдельных стран. «Сейчас ведется работа по отмене визового режима с пятью крупными странами, а также планируется упростить визовые режимы с тремя странами, откуда ожидается большой поток туристов для паломничества. Кроме того, в списке есть еще 40 стран, с которыми мы упростим визовые режимы», — сообщил Азиз Абдухакимов.
Azamat k
Ну и кому нужен такой авиаперевозчик с такими ценами? Пусть заходят конкуренты и может тогда НАК начнет нормально работать
Нажмиддин Мирзобоев
Довольно сильное заявление насчет упрощения выдачи виз в зарубежные страны.Очень сильно надеемся что эти планы осуществятся.
Alisher Radjapov
Иными словами
“Мы бы не хотели терять существующий % прибыли“
А как насчет грузовых перевозок? В СОПГП аэропорта Ташкент тарифы на хранение и обработку груза от иностранных компаний просто чудовищные. Если наземные склады жд или авто берут по 2000-8000 сум за тонну груза, то НАК берет 2 600 000 за 1 тонну только обработки груза от иностранной авиакомпании и почти 400.000 за 1 тонну в сутки.
Если же перевозить грузы национальной авиакомпанией, то тарифы раза в 2 ниже) конкуренция?)
Нодир Шарапов
Когда начнем летать на Черноморское побережье Грузии?
костя пригоровский
А в чем проблема дать разрешение для местных компаний и развивать малую авиацию
Виктор Неизвесный
Прямое лобирование интересов НАК))
Почему нельзя впустить на рынок ещё одну-две авиакомпании на равных с НАК условиями? В худшем сценарии НАК вынужден будет уменьшить свою прибыль и снизить цену перелётов. Так от этого пассажиры только выйграют, к тому же увеличится частота рейсов, то есть графики и маршруты полётов станут более гибкими! Стоимость авиаперелета Москва-Ташкент-Москва гораздо выше чем стоимость билетов Москва-Турция-Москва+двухнедельный тур и проживание в гостинице по системе все включено! Возьмите даже элементарно сравните цены на проживание в гостиницах за границей. Очевидно без снижения цен и увеличения превликательности страны для туристов зарабатывать на этом самом туризме не получится! Логика простая-снижение издержек, снижение прибыли на единицу туриста, но рост прибыли за счёт их количества!
A Abidzhanov
Пусть Будет свободная и чистая конкуренция. Ради спасения какой то компании страдают люди переплачивая и туризм не может развиться
Азамат Исламбеков
Очень разумно тк НАКом можно управлять ценами, а зарубежными нельзя они могу взывать по их тарифам по иностраным зарплатам.
Alisher Radjapov
с другой стороны, если сюда придут лоукостеры со своим флотом, то все наши пассажиры убегут к ним. И рейсы НАК будут недозагружены. Пойдут убытки, придется снижать цены. Снизят цены — люди все будут летать Авиа и не захотят ездить поездом)
Меньше прибыли — хуже содержание флота, меньше зарплаты персоналу. Пилоты уйдут работать в китайские авиакомпании, стюардессы будут менее привлекательными и добрыми, питание оскуднеет, вместо новых Дримлайнеров будем брать уже повидавшие жизнь ВС
В общем, ситуация не очень приятная будет для НАК и пользователей её услуг.
Нурмухаммад Рахматов
А чем как не анализом они (НАК) занимались столько лет? Только что проснулись что ли?!
Улугбек Ташпулатов
Короче все как всегда, да здравствует монополия, которую будут содержать за деньги налогоплательщиков. Лоукостеры в разы лучше по качеству чем наш Национальный перевозчик со своими доисторическими методами работы. Аж бесит когда стюарды и стюардессы пенсионного возраста ведут себя как будто ты им должен, а не они тебе. НАКу надо ставить жетское условие или выходят в профит или идут на продажу. А для спецперевозок можно сохранить малую часть авиации, такая неэффективная как НАК не нужна.
Boris Teplitskiy
Не вижу проблемы. Пусть конкурирует на равных. Может быть и цены на билеты станут адекватными.
Woder Exex
Отличная идея — ради сохранения одной компании тормозится развитие бизнеса и инфраструктуры. Сохраним тысячи рабочих мест, но не дадим сотням тысяч получить новую работу. Молодцы!
Timur Ikramov
а зачем нужен нам такой перевозчик, который с собственного народа дерет втридорога? пускай вообще лучше не будет зато народ будет летать на лоукостерах, или пускай НАК тоже снижает цнны
Dmitriy Grigorev
Некоторые комментарии просто удивляют.. я летаю довольно таки много и есть прекрасная возможность сравнить как цены, состояние самолётов, сервис на борту так и качество оказания услуг в целом. В этом плане Хаво может существовать на рыке авиаперевозчиков исключительно как монополист. И да, если просто открыть возможность полётов всем авиакомпаниям, то они просто задавят её на рынке по всем статьям, но, на мой взгляд, разумней просто установить какую-то дату для открытия рынка и дать возможность для Хаво в течение этого периода времени перестроить всю свою бизнес модель, чтобы выжить в условиях конкуренции.
Dilik Newyorker
Надо переименовать, перефразировать, перекрасить самолёты, улучшить сервис, создать новый бренд! Местные аэропорты перевезти на самоуправление, создать новые авиакомпании (хотя бы с двумя самолётами для начала) внутри рынка с новыми хабами в самарканде, Бухаре.
Конкурентов потехонечку надо впускать, ведь объявили политику открытых дверей)
Alexsandr Krukov
Машины собственного производства покупаем дороже, чем соседи в Казахстане. Переплачиваем за перелеты НАК, по сравнению с тем же Казахстаном и другими странами СНГ. Многие сейчас летают через Шымкент. Парой на 50% выходит дешевле, чем лететь напрямую с Ташкента. О каком развитии туризма может идти речь. Проблемы с получением Виз, неоправданные цены на услуги НАК. Получаем среднемесячные зарплаты на уровне стран Африки, а цены на все как буд-то живем в Японии