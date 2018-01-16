Открытие рынка для сторонних авиаперевозчиков без надлежащего анализа может привести к потере национального авиаперевозчика. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявил председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

В государственной программе 2018 года предусмотрено увеличение числа международных авиарейсов, в том числе создание условий для привлечения зарубежных авиакомпаний.

«Конечно, у „Узбекистон хаво йуллари“ есть беспокойство по этому поводу. Если мы огульно откроем свой авиационный рынок, мы можем потерять национального авиаперевозчика. Такое случилось в Кыргызстане, Армении и ряде других стран. Здесь нельзя подходить однобоко. Мы в Госкомтуризма заинтересованы в том, чтобы в Узбекистан пришло много авиаперевозчиков, чтобы были лоукостеры, но мы можем потерять авиаперевозчика», — считает глава Госкомтуризма.

По его словам, для решения этого вопроса Госкомтуризма было предложено допустить иностранные авиакомпании в регионы страны, где имеются проблемы с пассажиропотоком и туристической отраслью.

«У [Национальной авиакомпании] есть основные аэропорты в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Ургенче. Мы сказали им, чтобы они дали возможность другим авиаперевозчикам летать не на основе паритета в регионы. Например, в Карши, Фергану, Шахрисабз. Карши вообще хотели закрыть, у НАК были планы. Карши с точки зрения авиации и развития туризма — „убитый“ регион, а туда начнут люди летать, экономика поднимется и аэропорт заживет», — выразил уверенность Азиз Абдухакимов.

Глава Госкомтуризма рассказал, что в скором времени планируется запустить авиарейсы в Испанию (уже открылся рейс в Барселону), Украину, Индонезию, а также увеличить количество рейсов в Турцию.

Помимо того, Узбекистан рассматривает упрощение и отмену визовой процедуры для отдельных стран. «Сейчас ведется работа по отмене визового режима с пятью крупными странами, а также планируется упростить визовые режимы с тремя странами, откуда ожидается большой поток туристов для паломничества. Кроме того, в списке есть еще 40 стран, с которыми мы упростим визовые режимы», — сообщил Азиз Абдухакимов.