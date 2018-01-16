Центральный банк Узбекистана перечислил основные задачи на 2018 год. Ожидается упрощение порядка купли-продажи иностранной валюты юридическими и физическими лицами и повышение доступности банковских операций.

В частности, планируется разрешить снятие наличной иностранной валюты с конверсионных платежных карт внутри страны. Для этого в стране будет расширена сеть банкоматов.

Кроме того, ожидается внедрение дистанционных операций купли-продажи иностранной валюты — конверсию между платежными картами в национальной и иностранной валюте через мобильные приложения банков.

В 2018 году будет продолжен жесткий курс денежно-кредитной политики, направленной на предотвращение влияния монетарных факторов на уровень инфляции. Предусматривается удержание темпов роста денежной массы в пределах 12−14%.

Продолжится работа по постепенному переходу к режиму инфляционного таргетирования в среднесрочной перспективе. Для этого с привлечением технической миссии Международного валютного фонда предусмотрена разработка в первом квартале «Среднесрочной концепции развития и осуществления денежно-кредитной политики».

Рассматривается вопрос о выпуске в обращение банкноты с более крупным номиналом и осуществление постепенной замены мелких купюр монетами нового образца номиналами 50, 100, 500 сум, а также выпуска монеты номиналом 200 сум.

Планируется организация «цифровых» банков и подразделений банков, специализированных на оказании розничных услуг, совершенствование дистанционного банковского обслуживания и развитие платежной системы.

Будут разработаны новые редакции законов Узбекистана: «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и «О валютном регулировании».