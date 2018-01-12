В рамках осуществления Государственной программы по техническому и технологическому переходу на цифровое телевещание в Узбекистане в разрезе 2017 года компания ООО UZDIGITAL TV приступила к поэтапному охвату всех регионов республики. Переход на цифровое телевещание является важным этапом в развитии отечественной телевизионной индустрии.

На данный момент офисы продаж и абонентского обслуживания ООО UZDIGITAL TV функционируют в таких городах, как Ташкент, Фергана, Андижан, Наманган, Самарканд, Навои, Бухара, кроме этого, в этих городах активно осуществляют свою деятельность официальные дистрибьюторы компании.





В декабре 2017 года был запущен в тестовую эксплуатацию комплекс сети цифрового телевещания в стандарте DVB-T2 в Кашкадарьинской, Джизакской и Хорезмской областях, а также в Республике Каракалпакстан, предоставив населению возможность просмотра на бесплатной основе наиболее популярных национальных и зарубежных телеканалов в цифровом качестве.





10 января 2018 года офис продаж и абонентского обслуживания компании UZDIGITAL TV открыл свои двери в Карши, где все желающие смогут приобрести оборудование для подключения к услугам цифрового телевидения. В зависимости от модели телевизора (со встроенным DVB-T2 тюнером или без него) компания предлагает 2 вида оборудования: TeleCARD (CAM-модуль) и цифровой приемник (тюнер). Благодаря цифровому стандарту DVB-T2 телезритель получит улучшенное качество изображения и звука.





Политика компании строится таким образом, чтобы обеспечивать максимум удобства каждому клиенту:

В компании круглосуточно функционирует служба технической поддержки (call-центр).

Для удобства абонентов разработали мобильное приложение, с помощью которого можно управлять своим пакетом услуг: всегда быть в курсе своего баланса, изменять пакет телеканалов, а также не пропускать свою любимую передачу, используя функцию напоминания EPG (электронная программа передач).

Кроме того, компания всегда следит за последними тенденциями, подтверждением чему является запуск телеграм-бота, который позволяет всегда быть в курсе своего баланса, изменять пакет телеканалов и многое другое, не выходя из любимого приложения.

На официальном веб-сайте компании uzdtv.uz функционирует персональный кабинет. Поэтому любой абонент может получить бесплатную консультацию по всем интересующим его вопросам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.





Цифровое телевидение UZDIGITAL TV — это не просто большой выбор телеканалов и высокое качество картинки, это новое качество жизни телезрителя и всей семьи.

Адрес регионального офиса продаж и абонентского обслуживания в Карши: ул. Мустакиллик, д. 19.

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