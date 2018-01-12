LG Electronics разрабатывает собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ) на основе глубокого обучения с внедрением своего инструмента разработки ИИ во всех подразделениях LG в соответствии с усилиями компании по ускорению выпуска продуктов, оснащенных новейшими технологиями.





DeepThinQ 1.0 была разработана в прошлом году вместе с созданием лаборатории искусственного интеллекта в Корее для ускорения исследований в сфере ИИ. Платформа дает возможность легкой интеграции ИИ в более широкий спектр продуктов, что позволяет разработчикам LG применять технологии глубокого обучения в будущих продуктах. В соответствии со стратегией недавно представленного ИИ бренда компании ThinQ, продукты LG на платформе DeepThinQ- от мобильных устройств до бытовой техники — будут предоставлять пользователю исчерпывающий опыт, связывая множество технологий и решений с современной платформой искусственного интеллекта.





DeepThinQ 1.0 может похвастаться такими функциями ИИ, как распознавание голоса, видео и датчиков, определение пространства и человеческого тела, разработанными на основе данных, полученных из привычек использования клиентов LG на протяжении многих лет. DeepThinQ 1.0 была разработана с учетом открытости и диверсификации, поддерживая множество операционных платформ, таких как Android, Linux и webOS.

И вместе с LG ThinQ слова «живи и учись» приобретают совершенно новое значение. Продукты, разработанные на платформе DeepThinQ, самообучаются через облачные серверы, чтобы со временем становиться еще умнее. Умение обучаться — это самое сердце DeepThinQ, позволяющее продуктам LG на основе ИИ понимать не только окружающую их среду, но и поведенческие модели их клиентов.





К примеру, кондиционер LG ThinQ изучает привычки клиентов в течение времени и автоматически охлаждает комнату до температуры, предпочитаемой жильцом. В машинах технология мониторинга салона LG запоминает выражения лица и жесты водителя и может распознать, когда он становится сонным. В итоге ThinQ будет способен автоматически подобрать музыку, освещение или климат внутри автомобиля благодаря изучению пассажиров, которые чаще всего пользуются машиной.

DeepThinQ уже меняет способ разработки определенных продуктов коммерческого и потребительского секторов. Роботы-гиды LG в международном аэропорту Инчхон в Корее используют сложный окружающий их шум для улучшения функции голосового распознавания, что позволяет им лучше понимать пассажиров. Робот-пылесос LG запоминает разницу между креслом и собакой и перемещается соответственно.





«DeepThinQ — это воплощение нашей философии — предоставления наиболее мощных решений ИИ для наших клиентов с помощью стратегии открытой платформы, открытого партнерства и открытой связи, — говорит доктор И.П. Парк, главный технический директор LG Electronics. — ThinQ полностью изменит то, как потребители используют наши продукты, потому что продукты ThinQ будут запоминать информацию о клиентах, чтобы предоставлять им интеллектуальные услуги, а не наоборот».

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