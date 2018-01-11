С нового года принято начинать многое: новую жизнь, заниматься спортом, ставить новые цели. Но для родителей подростков это тревожное время, ведь нужно окончательно определяться с выбором вуза.

Каждый родитель в первую очередь заботится о благосостоянии своего ребенка, и в большинстве вопрос рассматривается с материальной точки зрения. Вспоминаются востребованные профессии, актуальные на рынке в настоящий момент, отдается дань традициям в профессиональных династиях. Однако мало выбрать хорошую профессию, нужно учесть прогнозы рынка труда и востребованность специалиста через 5, 10, 15 лет, связать между собой множество факторов и условий — систему смысложизненных ориентаций, мотивацию, личностные особенности.

Часто судьба ребенка решается без его ведома, и он безрадостно проводит время в вузе, а не с жаждой впитывает знания. Из таких студентов вырастают, возможно, и хорошие специалисты, но без всеобъемлющей отдачи делу и, как следствие, без успеха.





Во многих странах мира над этой проблемой работают специализированные центры профориентации, где молодежи помогают определиться, куда двигаться дальше. В Узбекистане в настоящий момент таких центров нет, а профориентация в школах часто не дает практической пользы. Столкнувшись с такой проблемой, Вячеслав Кан, основатель торговой площадки Torg.uz, а ныне депутат, решил лично заняться этим вопросом и создал Центр развития и профориентации My Way.

«От правильно выбранной профессии зависит очень многое, ведь большую часть взрослой жизни мы проводим на работе. Если выбранная работа не приносит удовольствия, то вряд ли можно считать себя счастливым.

Мне хочется, чтобы и мои дети, и как можно больше других людей в нашей стране, могли найти себя, свой путь, своё место в жизни.

Вместе со всеми членами нашей команды мы много времени посвятили разработке нашей миссии. Зная, как это важно, это было самым первым нашим шагом. В итоге была принята миссия, которая звучит так: «Способствовать развитию Узбекистана, помогая людям проложить продуманный путь к любимой профессии».

Мы верим, что чем больше людей найдут себя и будут работать на любимых местах, тем эффективнее будет их работа и больше пользы стране", — говорит Вячеслав Кан.





Что представляет собой Центр My Way?

My Way — это уникальный центр, помогающий юношам и девушкам сделать осознанный выбор специальности. Его цель — помочь каждому слушателю определиться с направлением, пониманием своего пути, и дать возможность сделать это самостоятельно.

По какой программе будет заниматься ребенок?

В основе курса «Профориентация» уникальная программа, которая на протяжении долгого времени применяется в Москве. Это программа Московского центра профориентации, специализирующегося на данном направлении много лет, которая уже прошла успешную апробацию в Ташкенте. Она выявляет сильные стороны и склонности подростка и помогает взвешенно и обдуманно отнестись к профессиональному выбору, профориентаторы, работающие с молодежью, мотивируют подростка на ответственный выбор, ориентируя его в критериях выбора.





С какого возраста можно начать участие в Программе?

Центр предоставляет две программы для разного возраста. Первая предназначена для учащихся девятых и десятых классов школ и первых курсов лицеев и колледжей. Длительной программы составляет 12 часов, разделенных на 6 занятий. Длительность второй программы составляет 14 часов, и она рассчитана на учащихся 11-х классов и вторых и третьих курсов лицеев и колледжей. Также в планах открыть группу для более взрослой аудитории, например, тех, кому не удалось поступить в вуз с первого раза.

Где и как проходят занятия Центра My Way?

Занятия Центра проходят в Университете Инха в Ташкенте. Этот университет авторы проекта выбрали благодаря обширным инновациям, которые внедряются здесь в учебный процесс.

Записываясь на курс, участники оказываются под руководством группы профессиональных психологов, окончивших МГУ, действующих преподавателей этого вуза. Преподаватели не только имеют большой опыт тренерской работы с детьми, но и желают воплотить миссию Центра. Занятия проходят в группах по 8−12 человек.





Комментирует Анна Туниянц, психолог, руководитель учебной части:

«Программа построена так, что на каждом занятии тренер получает обратную связь от участников о том, какие внутренние задачи, касающиеся профориентации, для них в данный момент наиболее актуальны. По динамике этих внутренних задач в процессе тренинговой работы можно увидеть изменения в самом подростке. Общий развивающий эффект также можно наблюдать в том, как ребята общаются между собой, как выполняют задания. В конце курса ребята высказывают свое мнение о том, что приобрели за это время, и, как правило, это подтверждает общее заключение о развитии участника, которое складывается к этому моменту у тренера».

Какие результаты видят родители?

В декабре 2017 года прошли занятия в первых двух группах курса «Профориентация», а на днях состоится выпуск еще двух групп и финальная встреча участников и родителей, на которой выпускники получат заключение с рекомендациями по профориентации. Но тем не менее родители уже готовы поделиться предварительными отзывами.

«После прохождения курса наша дочь для себя решила, что профессию выбирать не так и страшно, — в любое время можно начать заниматься чем-то более увлекательным. Она поняла, что к выбору профессии надо отнестись серьезно, и исходить не только от своих желаний, но и способностей. Узнала, какие профессии будут востребованы в будущем, а какие — нет. А также она поняла, что те знания, которые она получает сейчас, ей обязательно пригодятся в жизни», — комментирует мама одной из участниц программы, Умида Адилова.

«Мы удивились, с каким энтузиазмом наш сын влился в процесс обучения! Как оказалось, у него совсем иные другие приоритеты в выборе профессии. В итоге он выбрал совсем не ту профессию, какую предполагали мы, родители. Приятно нас удивил!» — говорит Юрий Ким.





Где узнать больше?

Более подробную информацию о Центре можно узнать по телефону: (+99899) 898−78−78.

Сайт: myway.uz

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