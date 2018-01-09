Завершилась электрификация железнодорожного участка Карши-Термез, сообщило издание «Народное слово».

Протяженность электрифицированной железной дороги — 325 км. Общая стоимость проекта — 327,6 млн долларов США. Из них 160 млн долларов — кредит Японского агентства международного сотрудничества (JICA), еще 167,4 млн доллара — собственные средства АО «Узбекистон темир йуллари».

Замена тепловозов на электровозы, как ожидается, сократит транспортные расходы на пассажирские и грузовые перевозки более чем на треть. Увеличится скорость передвижения и повысится пропускная способность железной дороги.

Техническим надзором за реализации проекта занималась германская компания DB Engineering&Consulting GmbH.

На кредитные средства JICA построено шесть тяговых подстанций: Ташгузар, Дехканабад, Акрават, Бойсун, Кумкурган и разъезд №165.

В рамках проекта приобретены автомотрисы и автолетучки, бурильные установки для строительства и обслуживания контактной сети, автомотрисы для обслуживания средств сигнализации и связи.

Локомотивное депо «Термез» реконструировано, сданы в эксплуатацию 20 единиц импортного оборудования для эксплуатации электровозов.