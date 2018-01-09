Инфляция в потребительском секторе за 2017 год составила 14,4%. Об этом сообщило Управление статистики цен Государственного комитета по статистике.

Основным индикатором инфляционных процессов в потребительском секторе страны является индекс потребительских цен (ИПЦ), отмечается в обзоре. В настоящее время для расчета ИПЦ в Узбекистане используется потребительский набор товаров и услуг из 350 наименований, разделенных на три крупные группы: продовольственные товары (96 наименований), непродовольственные товары (188 наименований) и услуги (66 наименований). Таким образом, потребительский набор, на основе которого рассчитывается ИПЦ, представляет собой единую для всех регионов страны выборку групп товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением страны.

Госкомстат отмечает, что при расчете ИПЦ, помимо ценового фактора (т.е. фактического изменения цен на товары и услуги,) влияние оказывает и удельный вес конкретных товаров и услуг. Таким образом, в индексе потребительских цен усредняется движение цен на все многообразие товаров и услуг по всей территории страны.

В 2017 году продовольственные товары стали дороже на 15,9%, непродовольственные — на 16,1%, услуги — на 8,6%.

Источник: Госкомстат.

При среднемесячном приросте потребительских цен на 1,1% значительнее всего цены росли в ноябре и декабре 2017 года (на 2% и 2,7% за месяц), минимальным был рост цен в июне и июле (на 0,3% и 0,4% за месяц).





Можно выделить следующие основные факторы инфляционных процессов, произошедших в 2017 году:

девальвация и проводимая политика по либерализации национальной валюты привели к ускорению темпов инфляции и повлияли на общий рост цен товаров и услуг. В частности, в первом полугодии 2017 года потребительские цены выросли на 5,2%, а только за последние четыре месяца года (с сентября по декабрь) рост цен составил 7,6%. Это связано в значительной степени с повышением цен на импортируемые товары, а также с увеличением издержек производства и повышением цен отечественными производителями, поставляющие свою продукцию на внутренний рынок. «Наглядным примером может послужить повышение розничных цен на легковые автомобили, производимые в стране, которые за год стали дороже в среднем в 1,5 раза», — пишет Госкомстат.

повышение цен на бензин с ноября 2017 года на 39,7% привело к росту ИПЦ на 0,5 процентных пунктов. Как отметил Госкомстат, рост цен на бензин косвенно влияет и на удорожание других товаров и услуг за счет роста издержек их производства и транспортировки.

повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 7,1% оказало влияние на уровень инфляции обеспечив прирост ИПЦ на 0,4 процентных пункта.

Госкомстат в качестве еще одного фактора ускорения инфляционных процессов в стране выделяет ожидания населения и предприятий в отношении предстоящего роста цен, «которые даже при отсутствии объективных факторов могут двигать цены вверх». Инфляционные ожидания приводят к тому, что потребители, начиная запасаться товарами «впрок», еще больше стимулируют повышения цен.

Замедление темпов инфляции в летние месяцы связано, в основном, с сезонными трендами и насыщением рынка плодоовощной продукцией нового урожая, что привело к снижению цен на фрукты и овощи (в июне — на 13,8%, июле — на 14,9%, августе — на 4,6%).





Как было отмечено выше, продовольственные товары за год стали дороже в среднем на 15,9%, что обеспечило общий прирост ИПЦ на 6,9 процентных пункта.

Динамика ценовых изменений по месяцам в течение года была неравномерной: в связи с сезонными трендами в июне и июле цены на продовольствие снизились на 1% и 0,7% за месяц, а пик роста цен отмечен в декабре 2017 года (на 4,4% за месяц).





За 2017 год цены на фасоль выросли на 42,4%, яйца — на 36,1%, говядину — на 35,9%, горох — на 33,2%, мясо домашней птицы — на 33,1%, баранину — на 31,4%, сахар — на 28,8%, маргарин — на 21,3%, молоко — на 20,6%, сливочное масло — на 19,9%, творог — на 18,5%, кофе и чай — на 17%, рис — на 16,2%, растительное масло — на 15,3%, сыры — на 15,1%, кондитерские изделия — на 14%, муку — на 10,4%.

В декабре 2017 года в областях республики сохранялись различия в уровне средних цен на отдельные продукты питания. Разрыв между самой высокой и низкой ценой говядины между регионами республики составил 1,3 раза, баранины — 1,5 раза, риса — 2 раза, картофеля — 1,3 раза.





Непродовольственные товары за 2017 год подорожали на 16,1%, что привело к приросту ИПЦ еще на 5,7 процентных пунктов.

Динамика цен на товары этой группы характеризуется устойчивой тенденцией к росту.





Порядка 4 процентных пунктов, или 27,4% от общего прироста ИПЦ связано с повышением цен на одежду, обувь, ткани и бытовой текстиль, строительные материалы, культтовары, товары личной гигиены, личный транспорт и бензин.





Цены и тарифы на услуги для населения страны повысились за год в среднем на 8,6%, что привело к приросту сводного ИПЦ на 1,8 процентных пункта.

Основными инфляционными факторами в этой сфере стали повышения тарифов на услуги связи — на 23,9%, правового характера и банковские услуги — на 15%, бытовые — на 8,3%, жилищно-коммунальные услуги — на 7,1%, услуги пассажирского транспорта — на 6,9%, что повлияло на прирост ИПЦ на 1,4 процентных пункта (доля влияния 9,9%).

Прогнозы экспертов на 2018 год

Согласно данным Международного валютного фонда, инфляция в Узбекистане в 2018 году составит 14,3%. Центральный банк Узбекистана прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5−13,5%.

Инфляция — непостоянная экономическая величина, пишет Госкомстат. На нее будут оказывать влияние множество факторов, в том числе: