8 января начал работу информационно-аналитический мультимедийный центр при Генеральной прокуратуре. Директором центра стал бывший глава Национальной телерадиокомпании Бабур Алиханов.

Бабур Алиханов и Ихтиёр Абдуллаев.

Задача медиацентра — своевременное информирование населения о событиях в политико-правовой жизни страны, реформах, мерах по предотвращению нарушений закона и борьбы с преступностью, оперативная реакция правоохранительных структур на ложную, искаженную информацию, распространяемую в СМИ и интернете, и повышение правовой грамотности населения.

Медиацентр будет освещать работу не только органов прокуратуры, но и других правоохранительных структур и ведомств.

Центр будет готовить для эфира и печатных изданий информационно-аналитические и обзорные медийные материалы: аудио- и видеоролики, теле- и радиопередачи, обозрения и комментарии, социальную рекламу, репортажи с мест событий.

«Когда случается несчастный случай, большинство из нас в некоторых случаях выступают в качестве зрителей. Также иногда мы бываем равнодушными к тому, как эти случаи освещаются в интернете. Мы не должны забывать, что эта необъективная информация может сформировать в обществе негативные мысли. Теперь информационно-аналитический мультимедийный центр будет выполнять такие задачи, как ранняя профилактика правонарушений, предоставление полной и достоверной информацией о тех событиях, которые вызвали широкое общественное обсуждение, активизация культурного, интеллектуального и морального потенциала для решения важных в обществе проблем», — заявил генеральный прокурор Ихтиёр Абдуллаев.

Внимание будет акцентировано на разъяснение сути и значения принимаемых Президентом указов и постановлений.

«В современных медиа- и социальных сетях было выявлено множество примеров использования информации деструктивными силами для пропаганды своих идей. Центр будет своевременно реагировать на такого рода материалы, предоставляя аудитории информацию и анализ ситуации, подготовленные официальными властями. Это позволит снять неопределенность и предотвратить распространение среди населения ложных слухов и домыслов», — отметили в Генеральной прокуратуре.

Предполагается, что центр будет готовить документально-публицистические фильмы о деятельности правоохранительных органов.

Заместитель генерального директора УзА Садриддин Суяров и Бабур Алиханов.

На церемонии открытия центра состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве с Национальным информационным агентством Узбекистана (УзА), Центром «Стратегия развития», Международным пресс-клубом и Национальным агентством «Узбеккино».