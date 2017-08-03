Бабур Алиханов.
Фото: Международный пресс-клуб
Бабур Алиханов назначен и. о. председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК), сообщается на сайте канала «Узбекистан 24».
В апреле Бабур Алиханов (1962 года рождения, выпускник Ташкентского госуниверситета — 1983 год) был назначен заместителем председателя НТРК, ответственным за информационное вещание, а позже — первым заместителем.
Ранее — в 2014—2017 годах — работал главным продюсером телеканала UzReport TV. В 1983—2006 годах занимал разные должности на телевидении Узбекистана, в том числе руководящие.
Предыдущий глава Национальной телерадиокомпании Хуршид Мирзахидов был освобожден от должности накануне.
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