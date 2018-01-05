Повара из Денау (Сурхандарьинская область) намерены обновить рекорд по приготовлению самого большого плова в мире. Местные ошпазы собираются приготовить «мегаплов» весом почти 9 тонн, сообщили «Газете.uz» в хокимияте Денауского района.

8 сентября представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали рекорд самого большого плова на Фестивале традиционной культуры O’zbegim в Ташкенте. Чистый вес плова составил 7360 кг.

Новый рекорд будет приурочен ко Дню защитников Родины (14 января), а местом приготовления блюда станет центральный стадион вместимостью 2000 мест.

«Повара из Денау выступили с инициативой приготовить плов весом почти 9 тонн и обновить рекорд. Районный и областной хокимияты поддержали эту инициативу», — отметили в хокимияте.

Для приготовления плова будут привлечены 46 поваров и использовано 2000 кг говядины, 250 кг жира баранины, 2200 кг риса, 3000 кг моркови, 250 кг лука, 210 л растительного, 250 л льняного и 100 л семечкового масла, а также 70 кг соли, 240 кг гороха, 100 кг изюма, 5 кг тмина и 5 кг черного перца. Общий вес продуктов составляет почти 9 тонн, отметили в администрации.

Блюдо будет приготовлено в том же казане, который использовался для предыдущего рекорда. Диаметр казана, отлитого на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, составляет 4,2 м, объем — 8,8 тонны.