Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана открыло «личный кабинет» на портале «Работа в России». Об этом агентство сообщило на презентации во вторник.

«Личный кабинет» обеспечит агентству доступ к перечню работодателей в России, сообщивших о желании организованно рекрутировать граждан Узбекистана.

У агентства также появится возможность направить в «личный кабинет» Федеральной службы по труду и занятости России запрос информации об условиях труда у работодателей, к которым предполагается трудоустройство граждан Узбекистана, а также о нарушениях трудового законодательства в отношении граждан страны.

В начале апреля правительства Узбекистана и России подписали соглашение об организованном наборе и привлечении узбекистанцев для временной трудовой деятельности на территории РФ. Документ вступил в силу 21 декабря.

В рамках реализации соглашения Министерство внутренних дел России на днях открыло представительство в Узбекистане.