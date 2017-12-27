В первых числах января резиденты Mirzo Ulugbek Innovation Center смогут воспользоваться банковской услугой «под ключ», которая будет действовать под льготным тарифом «Резидент». Эта услуга разработана совместно с «Алокабанком» и предоставляет резидентам ряд преимуществ и льгот, а также освобождает их от административных процедур банковских операций.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе MUIC, инновационный центр по желанию резидентов будет выступать в качестве доверенного лица и представлять их интересы в вопросах, связанных с получением банковских услуг: от открытия валютного счета до оказания содействия в осуществлении экспортно-импортных операций.

Также сотрудники инновационного центра совместно со специалистами «Алокабанка» начнут оказывать консультации по механизмам финансирования и привлечению инвестиций для стартап-проектов в сфере IT.

Главная цель этих мер — максимально облегчить работу резидентов, освободив их от необходимости самостоятельного преодоления бюрократических барьеров, дать IT-компаниям возможность сфокусироваться исключительно на своей деятельности, отметили в администрации центра.

Изучение банковской сферы изнутри поможет представителям инновационного центра выявить практические трудности, с которыми сталкиваются резиденты при осуществлении экспортно-импортных операций, предусмотреть пути их решения и в дальнейшем вносить предложения по усовершенствованию законодательства.