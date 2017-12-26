Кабинет Министров 20 декабря издал постановление об организации Государственного музея истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана. Он организуется на базе Музея прикладного искусства Узбекистана в Ташкенте, сообщает Norma.uz.

До конца 2019 года здание музея реконструируют, а также построят новый выставочный зал и административное здание, которые благоустроят и оборудуют.

Работы в течение 2017−2018 годов спонсируют банк «Асака» и «Алокабанк» в равных долях, всего 12 млрд сумов. За счет этих средств в том числе выплатят компенсации гражданам за сносимое жилье.