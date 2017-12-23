В Узбекистане создан континентальный велоклуб Tashkent City. В 2018 году команда примет участие в 14 соревнованиях по велошоссе и велотреку, которые пройдут в восьми странах мира.

Как сообщили «Газете.uz» в Федерации велоспорта, 21 декабря в Узбекистана прибыла делегация во главе с президентом Международного союза велосипедистов (UCI) Давидом Лаппартьеном и президентом Азиатской конфедерации велоспорта (АСС) Усамой Ахмадом Абдуллох аль-Шафаром.

В рамках встречи подписан меморандум о сотрудничестве между Международным союзом велосипедистов, Азиатской конфедерацией велоспорта и Федерацией велоспорта Узбекистана.

Обсуждалось возможное проведение Кубка Азии-2018 и чемпионата Азии-2019 по шоссейной дисциплине на Ташкентском велотреке, оказание практической помощи в строительстве спорткомплекса (велодрома) в Ташкентской области для повышения опыта спортсменов и тренеров по включенным в олимпийскую программу дисциплинам «BMX» и «маунтинбайк», а также проведение международной велогонки «Tour de Charwak Lake» в организуемой свободной туристской зоне «Чарвак».

UCI и ACC окажут материально-техническую поддержку и практическую помощь в целях участия континентальной велокоманды Tashkent City в международных турнирах и Гран-при.