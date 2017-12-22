В Узбекистане будет создан Университет журналистики и средств массовой коммуникации, заявил Президент Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса в пятницу.
Сегодня в стране действуют более 1500 средств массовой информации. «Все они нуждаются в высококвалифицированных кадрах. К сожалению, в стране еще нет опорного учреждения высшего образования, который бы едино решал эти масштабные задачи в централизованном порядке», — цитирует главу государства УзА.
Новый вуз должен начать работу со следующего учебного года. По мнению Президента, для него не придется строить огромное здание, а можно использовать здание одного из лицеев.
Комментарии
это говорить что Узбекистан будет открыта всем миру
Примете закон о журналисткой деятельности и СМИ в котором бы четко определялись права журналистов (например право производить съемку в любом общественном месте без доп. разрешений и право задавать вопросы любым лица в общественном месте), упростите лицензирование в этой сфере, правила регистрации СМИ и т.д.
Это здорово, давно не хватало. Хочется покупать газеты или журналы, а сегодня печатные издания малоинтересны, поэтому чтобы им продержаться на плаву, заставляют подписываться на них. Мы гордимся своей страной, своим многонациональным народом! И ждём и от печатных изданий и от телевизионных программ ответного хода- не скучной показухи, а интересные истории о наших героях и простых людях, развивающие передачи, дискуссий. А для этого нужны молодые креативные журналисты. Ждём с нетерпением.