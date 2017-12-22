В Узбекистане будет создан Университет журналистики и средств массовой коммуникации, заявил Президент Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса в пятницу.

Сегодня в стране действуют более 1500 средств массовой информации. «Все они нуждаются в высококвалифицированных кадрах. К сожалению, в стране еще нет опорного учреждения высшего образования, который бы едино решал эти масштабные задачи в централизованном порядке», — цитирует главу государства УзА.

Новый вуз должен начать работу со следующего учебного года. По мнению Президента, для него не придется строить огромное здание, а можно использовать здание одного из лицеев.