Прогноз 5,5-процентного роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года — это реальная, многократно проверенная цифра, заявил в своем послании парламенту в пятницу Президент Шавкат Мирзиёев.

«Самое важное изменение в экономической политике нашей страны — мы отказались от практики, сковывавшей нас оковами, — от погони за нереальными цифрами, выдачи не реализованных желаний за правду, критически пересмотрели такой неприемлемый метод работы», — сказал глава государства.

«Нацеленность на практические результаты, интересы человека и еще раз интересы человека — вот главные цели реформ», — подчеркнул он.

Благодаря реализованным за последний год мерам по либерализации экономики рост ВВП в текущем году составляет 5,5%, рост объема экспорта — 15%, положительное сальдо внешней торговли достигло 854 млн долларов, отметил Президент.

«Мы приступили к обеспечению свободной конвертации национальной валюты. Юридические и физические лица получили возможность свободной покупки и продажи иностранной валюты в коммерческих банках. Объем операций купли и продажи иностранной валюты вырос в 1,5 раза и составил 1,3 млрд долларов, такого в нашей истории за 25 лет не было», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Это реальная цифра, проходящая не только через Центральный банк, но и через международные финансовые институты», — заявил он.

«Пришло время привести нашу статистику в соответствие с мировыми стандартами. Что дали высокопарные слова о 8−9% росте [ВВП в предыдущие годы]? Скажу откровенно, я эти 5,5% поручил проверить не 10 раз, а 100 раз с представителями международных институтов», — отметил Президент.

Он добавил, что золотовалютные резервы в течение года выросли на 1,1 млрд долларов, что свидетельствует «о мощи нашего государства».