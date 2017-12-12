Выставка маркетинга и рекламы ADWEEK — это площадка, которая позволит подробно узнать и познакомиться со всеми существующими на сегодняшний день каналами продвижения в Узбекистане. В период ее проведения с 28 февраля по 2 марта 2018 года участники рекламного рынка в режиме «перемирия» смогут продемонстрировать свои возможности, обменяться мнениями, встретиться лицом к лицу со своей ЦА, задать и ответить на интересующие и принципиально важные для каждой из сторон вопросы.

Одним из основных и самых ярких инструментов конкуренции является реклама. Именно реклама с помощью различных каналов коммуникации первой информирует о новинках и изменениях на рынке товаров и услуг. К таким площадкам относятся телевидение, интернет, радио, outdoor, газеты, журналы, а также новые ресурсы для распространения информации: медиа и digital-каналы.

Об их многочисленности и разнообразии, безусловно, возможно узнать в интернете, но ежегодная встреча в офлайн-режиме, а именно Выставка маркетинга и рекламы ADWEEK, кроме этого предоставляет возможность установить полезные связи и партнерские отношения со своими смежниками и потенциальными компаниями-подрядчиками, лично убедившись в качестве предлагаемой продукции.

Выставка маркетинга и рекламы ADWEEK — это коммерческое B2B-мероприятие, и, как следствие, в качестве посетителей будут приглашены маркетологи и руководители компаний, представители государственных органов и бизнеса Узбекистана. Выставка предоставит возможность показать себя и свои достижения как ведущим игрокам, так и молодым компаниям, стремящимся утвердиться на рынке. Каждый экспонент сможет стать частью глобальной традиции презентаций новых маркетинговых и рекламных идей и проектов на специализированной, проводимой ежегодно выставке.

Как отмечает председатель правления Национального маркетингового центра, один из организаторов Выставки Диёр Мирзаахмедов: «Для нас, потребителей, конкуренция — безусловное благо, так как именно в результате нее мы получаем более качественные, а иногда и более дешевые предложения со стороны полюбившихся нам товаров и услуг. Для самих же производителей — это, прежде всего, неутомимое состязание. Но как на время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались войны, так и Выставка маркетинга и рекламы ADWEEK будет проходить в режиме „перемирия“, способствующему установлению полезных контактов, зарождению фантастических идей, заряду энергии и вдохновения на весь год».

Кроме всего, участники Выставки смогут одновременно решить сразу несколько бизнес-задач:

маркетинговые задачи — возможность продемонстрировать достоинства своих товаров или услуг, представить новинки, в это же время путем опроса оценить востребованность этих продуктов, выявить потребности клиентов, укрепить статус эксперта в профессиональной и клиентской среде (благодаря выступлению в рамках презентаций или на конференции, которая будет проходить параллельно с Выставкой).

имиджевые задачи — сформировать или поддержать репутацию успешной, надежной компании, осуществляющей только качественные услуги, оказать позитивное влияние на потенциальных потребителей, повысить запоминаемость и узнаваемость бренда.

Потребности людей, технологии стремительно меняются и, чтобы не остаться за бортом рынка, уже недостаточно идти в ногу со временем. Выставка, посвященная маркетингу и рекламе — это событие must go для предпринимателей, директоров по маркетингу и маркетологов; это источник новых идей и оригинальных решений, площадка для коммуникации, которая позволит привнести изменения в свой маркетинг и сделать его на порядок эффективнее.

Более подробная информация о Неделе маркетинга и рекламы ADWEEK 2017, которая будет проходить с 26 февраля по 2 марта 2018 года, доступна на сайте adweek.uz