В честь 25-й годовщины принятия Конституции Узбекистана Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 2700 осужденных, сообщило УзА.

Указ о помиловании принят впервые в истории Узбекистана. Он, в частности, предусматривает освобождение из колоний по исполнению наказания 956 лиц, совершивших преступления в силу различных обстоятельств, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, которые положительно характеризуются по месту жительства и в учреждениях по исполнению наказания.

Актом о помиловании этим осужденным предоставлена возможность скорейшего воссоединения с семьей и возвращения в общество.

29 сентября Президент подписал распоряжение о подготовке материалов о помиловании осужденных в связи с 25-й годовщиной принятия Конституции. В нем отмечалось, что в стране имеются случаи судебной практики, «когда не в полной мере обеспечивается соразмерность наказания степени общественной опасности совершенного деяния, учет характеризующих личность осужденного и смягчающих вину обстоятельств».

В распоряжении приводились такие цифры: за год были переквалифицированы обвинения по 274 уголовным делам, прекращены 50 уголовных дел в связи с изменением закона, 805 — истечением срока давности привлечения к ответственности, 26 — ввиду отсутствия состава преступления в деяниях.

Распоряжением была образована специальная комиссия по подготовке материалов о помиловании осужденных, во главе с генеральным прокурором страны, а также рабочие группы по изучению материалов и личности осужденных лиц, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказания.

Помилование является актом проявления гуманизма в отношении осужденного лица, освобождающим полностью или частично от наказания или заменяющим назначенное судом наказание другим, более мягким наказанием. Оно осуществляется в индивидуальном порядке в отношении конкретного осужденного и не является обстоятельством, оправдывающим его и устраняющим факт совершения преступления.

Помилование осуществляется Президентом. Оно может быть в виде полного или частичного освобождения от основного и неисполненного дополнительного наказания, условно-досрочного освобождения от наказания, замены пожизненного лишения свободы или неотбытой части наказания более мягким наказанием, а также снятия судимости