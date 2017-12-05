Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 декабря подписал указ о создании свободной туристской зоны «Чарвак». Документ нацелен на развитие туристского потенциала Ташкентской области, создание благоприятных условий для привлечения в регион иностранных и местных туристов, развития современной инфраструктуры и улучшение качества туристских, гостиничных и транспортных услуг.

Первая свободная туристская зона в Узбекистане создается в пределах Чимган-Чарвакской курортно-рекреационной зоны. На ее территории появятся современные гостиничные комплексы, культурно-оздоровительные, торгово-развлекательные и другие объекты туристского назначения, а также объекты современной инженерной инфраструктуры.

Указом намечено создание уникальных туристических маршрутов с учетом возможностей эко-среды региона, обеспечение доступности транспортных средств, внедрение новых видов транспортного движения в регионе (поезд, электропоезд, автобус), в том числе на альтернативных источниках энергии, расширение маршрутов пассажирского транспорта и организация его бесперебойного движения, а также развитие соответствующей транспортной инфраструктуры.

Запланировано создание дополнительных условий безопасности пребывания туристов, в том числе путем оборудования объектов туристской инфраструктуры системами видеонаблюдения, организации систем предупреждения, внедрения единой информационной базы данных о туристах, прибывающих на территорию региона, системы предоставления экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, предусмотрена реализация проектов по созданию уникальной экологической системы на основе внедрения, в порядке эксперимента, новых современных энергосберегающих систем и технологий с применением альтернативных и возобновляемых источников.

Свободная туристская зона как один из видов свободных экономических зон создается сроком на 30 лет с возможностью последующего продления. На зону и субъектов предпринимательства, зарегистрированных в качестве ее участников, распространяются положения законодательства о свободных экономических зонах, включая все предусмотренные льготы и преференции.

В состав административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон в Ташкентской области, образованного постановлением Президента от 25 октября, включены представитель Государственного комитета по развитию туризма и директор Департамента развития туризма при хокимияте столичной области.

Фонду реконструкции и развития Узбекистана поручено обеспечить открытие льготной кредитной линии в размере 100 млн долларов США для софинансирования инвестиционных проектов, реализуемых в свободной туристской зоне, включающей в себя в том числе предоставление гибких условий погашения кредита и процентов.

Национальному банку внешнеэкономической деятельности, «Узпромстройбанку» и банку «Асака» предоставлено право участия в реализуемых на территории свободной туристской зоны инвестиционных проектах с долей банка до 100%, в том числе через инвестиционные компании банков.

Сегодня в Ташкентской области функционируют всего 120 организаций, оказывающих местным и зарубежным туристам услуги, включая 15 туроператоров и 45 гостиниц с возможностью обслужить 2440 туристов в день, а также 71 санаторий и зона отдыха.

«С учетом огромного туристского потенциала и природных ресурсов региона, данные показатели считаются неудовлетворительными, так как наблюдается нехватка средств размещения, санаториев и зон отдыха, неразвитость туристской инфраструктуры, низкое качество и ограниченность количества оказываемых туристам услуг», — говорится в официальном комментарии к указу.