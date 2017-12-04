Услуги, облегчающие операции с недвижимостью, запущены с 1 декабря в новой версии Единого портала интерактивных государственных услуг, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Собственникам жилья стали доступны услуги по получению справки о наличии или отсутствии собственного жилья и информации о наличии арестов или запретов на объект недвижимости в Ташкенте.

Услугами могут воспользоваться юридические и физические лица, заполнив данные о жилье в персональном кабинете, которые включают кадастровый номер и адрес. Все запросы на получение справочной информации о недвижимости будут формироваться автоматически на основе внесенных данных.

Для получения справки о наличии или отсутствии собственного жилья заявитель должен заполнить специальную форму и отправить заявку. Время на формирование справки занимает не более трех рабочих дней.

Информация о наличии арестов или запретов на объект недвижимости предоставляется безвозмездно также в течение трех рабочих дней.

На ЕПИГУ в разделе «Недвижимость» уже функционируют услуги: