Комил Алламжонов назначен пресс-секретарем Президента — заместителем руководителя Исполнительного аппарата Президента Узбекистана.

Указ о назначении и постановление о совершенствовании деятельности пресс-службы Президента, которым внесены структурные изменения, подписал глава государства Шавкат Мирзиёев.

Комил Алламжонов (1984 года рождения) — уроженец Ташкента, выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана (2006) и Ташкентского государственного экономического университета (2010).

В 2002—2004 годах работал главным специалистом, сотрудником информационной службы МЧС Узбекистана. В 2004—2005 годах был главным специалистом информационной службы Государственного налогового комитета, в 2005—2009 годах был и. о. руководителя информационной службы ГНК, в 2009—2013 годах — руководителя информационной службы — пресс-секретаря председателя ГНК.

Комил Алламжонов известен как основатель инновационной автошколы Avtotest и других проектов, включая газету «Солик инфо», программный продукт по автоматизации бухгалтерской деятельности BEM и другие.

Напомним, с марта по август 2017 года пресс-службой Президента руководил Асаджон Ходжаев.