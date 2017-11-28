Совет директоров Азиатского банка развития одобрил заем в размере 45 млн долларов для улучшения качества первичной медико-санитарной помощи в сельских районах Узбекистана, сообщила пресс-служба АБР.

Как отмечается в сообщении, в стране назрела необходимость в расширении охвата первичной медико-санитарной помощи в целях снижения преждевременной смерти и защиты от неинфекционных заболеваний.

Проект улучшения первичной медико-санитарной помощи является первым проектом АБР в области здравоохранения с 2004 года и предусматривает предоставление современного медицинского оборудования для 793 новых семейных поликлиник, создаваемых на базе сельских врачебных пунктов.

Ожидается, что благодаря новому оборудованию Узбекистан сможет преодолеть ключевые сложности в секторе здравоохранения, в частности, снизить уровень заболеваний сердца, улучшить дородовое наблюдение и предотвратить хронические заболевания.

В рамках проекта предусматривается повышение квалификации медицинского персонала в новых поликлиниках и проведение тренингов для около 3000 операторов медицинского технологического оборудования, врачей и медсестер.

Проект также институционализирует основные инструменты мониторинга, включая пилотное тестирование цифровой информационной системы медицинского управления, начиная с Сырдарьинской области. Результаты планируется использовать для улучшения доступа, охвата медицинскими услугами, уровня здоровья и благосостояния населения по всей республике.